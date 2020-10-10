秘鲁新冠确诊超83万例 超20000名老年人因此逝世

中新网10月9日电 据秘鲁《公言报》报道，当地时间8日，秘鲁新增新冠肺炎确诊病例2952例，累计确诊病例达838614例；单日新增死亡89例，累计死亡33098例。秘鲁卫生部表示，该国死亡病例中约三分之二是老年人，老年人应对疫情格外警惕。

目前，秘鲁确诊总数位居全球第八，仅次于美国、印度、巴西、俄罗斯、哥伦比亚、西班牙和阿根廷。仍有6647人住院接受治疗，已有728216人康复。

报道称，在政府宣布调整对老年人外出的“强制限制”规定，改为“建议执行”后，卫生部长马塞蒂建议65岁以上的老年人要加强预防措施，因为新冠病毒对老年人的打击最大，秘鲁的新冠肺炎死亡病例中，三分之二是老年人。

此前政府强制规定， 65岁以上的老年人仅可在距离其住所500米以内范围散步，每周不得超过3次，均须有人陪同，每次散步时间不得超过1小时。

马塞蒂说：“在32000多死亡病例中，23000例是老年人，这就是为什么我们此前做出强制规定的原因。现在改为了建议执行，希望老年人照顾好自己，限制自己的外出，加强安全措施保护自己。”

马塞蒂部长解释说，65岁以上老年人是感染新冠病毒并发生并发症风险最大的人群，目前老年人确诊病例占总确诊人数的17%，但占死亡病例的70%。考虑到他们有在街头被感染的风险，卫生部建议其外出时配戴口罩，保持社交安全距离，不要去人多的地方。