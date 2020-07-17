秘鲁新冠确诊病例逾33.7万 疫情下总统改组内阁

中新网7月16日电 据秘鲁《公言报》报道，秘鲁卫生部15日发布的数据显示，过去一天，秘鲁新增3857例新冠确诊病例，累计确诊病例达到337724例，累计死亡12417例。

15日，秘鲁总统比斯卡拉改组了内阁，内阁总理、外交部长及卫生部长等多名部长被更换。报道称，新任卫生部长玛塞蒂此前担任该国抗击新冠肺炎疫情行动小组组长，新任外贸旅游部长巴里奥斯此前担任生产部长一职。

新任内阁总理为佩德罗·卡特里亚诺，他曾于2015年4月至2016年7月担任部长会议主席。他7月15日在社交媒体上表示，将为“建立一个更加公正和自由的秘鲁”而努力工作。

比斯卡拉在仪式后表示，新内阁的中心工作是抗击新冠疫情和加速国家经济复苏。为此，全体内阁成员要加倍努力，推动经济增长，为秘鲁人民创造更多的投资和就业机会。

据报道，受新冠疫情影响，当天所有人员均佩戴口罩，参加了就职典礼。整个过程中，没有进行任何握手及拥抱等肢体接触。