热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

秘鲁新冠确诊病例逾33.7万 疫情下总统改组内阁

2020年07月17日09:22 来源：中国新闻网

　　中新网7月16日电 据秘鲁《公言报》报道，秘鲁卫生部15日发布的数据显示，过去一天，秘鲁新增3857例新冠确诊病例，累计确诊病例达到337724例，累计死亡12417例。

　　15日，秘鲁总统比斯卡拉改组了内阁，内阁总理、外交部长及卫生部长等多名部长被更换。报道称，新任卫生部长玛塞蒂此前担任该国抗击新冠肺炎疫情行动小组组长，新任外贸旅游部长巴里奥斯此前担任生产部长一职。

　　新任内阁总理为佩德罗·卡特里亚诺，他曾于2015年4月至2016年7月担任部长会议主席。他7月15日在社交媒体上表示，将为“建立一个更加公正和自由的秘鲁”而努力工作。

　　比斯卡拉在仪式后表示，新内阁的中心工作是抗击新冠疫情和加速国家经济复苏。为此，全体内阁成员要加倍努力，推动经济增长，为秘鲁人民创造更多的投资和就业机会。

　　据报道，受新冠疫情影响，当天所有人员均佩戴口罩，参加了就职典礼。整个过程中，没有进行任何握手及拥抱等肢体接触。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn