北京儿童医院发热门诊楼将于下月底投入使用

北京儿童医院正在新建独立的发热门诊楼，预计本月底完成建设，下月底可投入使用。同时，医院还在建设一支疫情救治应急队伍，对呼吸科、感染疾病科等科室的医务人员进行培训，并进行相应的物资储备。

每年秋冬季高峰期，北京儿童医院日接诊发热患儿可达2000余人次。北京儿童医院院长倪鑫介绍，新建的发热门诊楼共有四层，其中一层是发热患儿筛查区域，二层设有儿童重症监护病房，三层设有传染病房，四层为传染病手术间和基因扩增实验室。发热门诊楼启用后，所有伴有发热症状的患儿到院就诊时，将首先进入该楼一层进行筛查。

据了解，目前北京市医院管理中心正在推进市属医院发热门诊“一院一策”的改造，14家市属医院的17个院区将在11月底前完成发热门诊提升改造。届时，开设发热门诊的市属医院总数将增至17家，发热门诊的诊室将增至97间，隔离床位将增至223张，预计单日最大接诊能力将增至7400人次。

（记者 蒋若静）