热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

北京儿童医院发热门诊楼将于下月底投入使用

2020年10月10日07:47 来源：北京青年报

北京儿童医院正在新建独立的发热门诊楼，预计本月底完成建设，下月底可投入使用。同时，医院还在建设一支疫情救治应急队伍，对呼吸科、感染疾病科等科室的医务人员进行培训，并进行相应的物资储备。

每年秋冬季高峰期，北京儿童医院日接诊发热患儿可达2000余人次。北京儿童医院院长倪鑫介绍，新建的发热门诊楼共有四层，其中一层是发热患儿筛查区域，二层设有儿童重症监护病房，三层设有传染病房，四层为传染病手术间和基因扩增实验室。发热门诊楼启用后，所有伴有发热症状的患儿到院就诊时，将首先进入该楼一层进行筛查。

据了解，目前北京市医院管理中心正在推进市属医院发热门诊“一院一策”的改造，14家市属医院的17个院区将在11月底前完成发热门诊提升改造。届时，开设发热门诊的市属医院总数将增至17家，发热门诊的诊室将增至97间，隔离床位将增至223张，预计单日最大接诊能力将增至7400人次。

（记者 蒋若静）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn