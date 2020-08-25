河南为基层发热门诊建设定硬指标

近日，河南省卫生健康委发布通知，要求各地中心乡镇卫生院、达到服务能力推荐标准的乡镇卫生院及具备条件的社区卫生服务中心（社区医院）要在今年12月底前完成发热门诊建设；10月底前，不具备设置发热门诊条件的机构要完成发热哨点诊室建设。

在建筑布局上，基层发热门诊原则上应为独立建筑或设置在院内独立区域，设立醒目标识，方便患者就诊和转运。发热门诊建筑面积应不少于300平方米，设置诊室2间～3间（成人诊室、儿童诊室、备用诊室），设置留观床位3张～5张，并预留10张～20张可转换隔离病室床位以应对重大疫情期间防控救治；应建设院内、院外远程会诊系统，并与上级医院有效联通。隔离留观病室应单人单间，每间使用面积不少于14平方米。非传染病流行期间，发热门诊病室可作为非传染性感染疾病病室使用。

在人员配置方面，基层发热门诊应配备具有一定临床经验和传染病防治知识的医务人员，疫情流行期间需实行24小时值班制，每张隔离留观床位至少配备1名护士，同时配备相应数量的工勤人员。

基层发热哨点诊室要与预检分诊点一体设计建设，设置在相对独立区域。诊室面积应不少于40平方米，至少设置1间诊室和临时隔离留观室（区），日常承担体温≥37.3摄氏度发热患者的诊疗、管理等相关任务，主要包括接诊登记、分诊、治疗、隔离与转诊等；要建设远程会诊系统。

此外，各基层医疗卫生机构要加强与区域内传染病定点救治医院和疾病预防控制机构的对接，超出诊疗能力的要及时做好往定点医院的转移工作。

据了解，河南省委、省政府高度重视基层发热门诊、发热哨点诊室建设工作，并安排抗疫特别国债给予资金支持。为此，河南省卫生健康委要求各地加强资金使用监管，建立专项工作台账，确保按时完成建设任务。（记者李季）