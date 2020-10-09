肺弱脾虚邪气缠，久咳不停要祛寒

专家：广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长 张忠德教授

医案：朱阿姨，66岁，反复咳嗽5年余

江苏人朱阿姨今年66岁，多年穿梭于庄稼地里。早些年一连忙碌几个小时都不觉得累，近几年体力明显下降，动不动就感冒。起初自己去药店买点感冒药，喝点红糖生姜水就扛过去了，可后来只要一感冒，就要咳上大半个月。到当地医院详细检查，并未发现异常。去年秋天开始咳到现在，疫情期间都不敢出门，生怕别人怀疑是新冠肺炎，时不时自服一些中成药，可是今年夏天开始咳嗽加重了，三天两头去社区医院吊针、开药，未见明显缓解，尤其是一到晚上咳嗽会加重，甚至咳到肋骨都痛，吃不下、睡不好，整个人都瘦了一圈。朱阿姨的儿子听说德叔治疗久咳、顽咳有一手，赶忙带着妈妈来求治。

德叔解谜：久咳肺脾俱虚，外邪起而攻之

德叔表示，对于正气充足的健康人群，当外邪侵袭，可通过体内正气的“团结协作”或借助一点点“外援”，比如喝点生姜水，把邪气击退。这个抵抗外邪的主力军就是卫气，卫气的生成与肺脾肾的阳气充足密不可分。但朱阿姨多年农田劳作，损耗了肺脾之气。随着年龄增大，肺脾阳气日渐衰败，出现胃口差、大便烂、疲倦乏力等症状。外围逐渐薄弱，给了外邪可乘之机。患病初期，体内正气“存货”尚可对抗外邪，随着疾病迁延，加上反复不规范使用抗生素、化痰止咳等药物，导致肺气愈加损耗，无力驱邪，余邪潜伏体内，一有风寒等邪气来袭，便共同兴风作浪，咳嗽久治不愈。治疗上，德叔在祛除外邪的同时，遵循“虚则补其母”法则，采取“祛风散寒、健脾补肺”的治疗原则。服用两周中药后，朱阿姨咳嗽症状明显缓解，睡觉也安稳了。

预防保健：逐步添衣，脚部防寒

进入寒露以后，天气逐渐转冷，昼夜温差大，即使是在广东，到了寒露之后，尤其是一早一晚，也可以感受到阵阵凉意了。客家谚语便有“寒露过三朝，过水要寻桥”，指的就是天气变凉，不能再像以前那样赤脚趟水过河或者下田了。感冒作为此时节最易流行的疾病，无论老幼都易中招。因此德叔强调，要有意识逐步添衣，从长袖到薄外套，不要一下子从短袖直接切换到厚毛衣，不利于在室内室外增加衣物。俗话说“寒露脚不露”，此时脚部防寒是非常重要的，因此要及时穿袜，同时可多用热水泡脚。

德叔养生药膳房

板栗无花果煲鸡

材料：母鸡半只，栗子肉80克，无花果（干品）40克，陈皮3克，生姜2-3片，精盐适量。

功效：止咳化痰，健脾益气。

烹制方法：将母鸡斩脚、去内脏，洗净切块；栗子肉加水煮10至15分钟，放凉后祛衣；上述食材放入瓦煲内，加入清水2000毫升（约8碗水量），先用武火煮沸改文火煲2小时，加入适量精盐调味即可。此为2-3人量。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈中）