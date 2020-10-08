国家卫健委：10月7日新增确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京10月8日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海5例，四川3例，浙江1例，福建1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者477人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例200例（其中重症病例1例），现有疑似病例5例。累计确诊病例2951例，累计治愈出院病例2751例，无死亡病例。

情况显示，截至10月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例200例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80666例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85500例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者838333人，尚在医学观察的密切接触者8712人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者366例（境外输入364例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5712例。其中，香港特别行政区5143例（出院4885例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区523例（出院486例，死亡7例）。