治冠心病，饭和药同等重要

主讲人：北京大学国际医院心外科副主任医师 潘广玉；北京大学国际医院心外科主治医师 李运涛

如今，不少人认识到冠心病是一种“生活方式病”，与饮食关系密切。要想控制病情、预防并发症，“吃好饭”是很关键的一步，和科学用药同等重要。9月29日是第21个“世界心脏日”。本期，就教教广大冠心病患者如何健康吃饭。

控制红肉摄入量。门诊中，患者最常问的问题就是：“医生，得了冠心病还能吃肉吗？听说吃多了对心脏不好。”2019年，《循环》杂志发表了一项针对欧洲9个国家近41万人的研究发现，每天红肉摄入增加100克，冠心病风险增加19%。另有研究表明，过多食用红肉和加工肉类会增加心脏病患病及死亡风险，但鱼类、禽类摄入量与心血管病没有明显关系。复旦大学分析了国人近20年的饮食数据发现，8年内平均每天增加至少40克红肉摄入的人，在接下来8年内死亡风险增加10%。

之所以过多进食猪肉、牛肉、羊肉等红肉会增加冠心病发病率，是由于其含有大量饱和脂肪，摄入过多可导致胆固醇升高，诱发动脉粥样硬化斑块形成。而且，一般爱吃肉的人不怎么爱吃蔬菜，饮食结构不合理易导致总热量摄入过多，带来肥胖，诱发“三高”，这些都是心血管病的危险因素。

植物蛋白也很好。国内外多项研究证实，调整饮食可显著降低心血管病风险。根据蛋白质的优劣程度，可将其分为三六九等，最好的是植物蛋白，包括大豆、豆类、坚果；其次是鱼肉；往下依次是鸡蛋和奶制品、禽肉、未加工红肉；加工红肉排在最末。近期，国际血脂专家组发布共识——多吃优质蛋白，把每天吃的红肉、加工肉类替换成禽肉、鱼肉、饱和脂肪含量低的未加工红肉、奶制品、豆类、坚果，可有效预防心脏病。

蛋白质虽好，也要遵循均衡合理原则。根据《中国居民膳食指南（2016）》的建议，每人每天应摄入富含优质蛋白的畜禽肉类40~75克、水产品40~75克、蛋类40~50克，大豆和坚果类25~35克，奶及奶制品300克。

对普通人群而言，蛋白质摄入足量即可，并不是越多越好。正常情况下，人体不能储存蛋白质，多余的需随尿液排出体外，摄入过多会增加肾脏负担。肥胖超重、冠心病、高血压、动脉硬化人群，尽量选择鱼虾、禽、蛋、奶、大豆等高蛋白低脂肪食物。肾功能不全、肝功能损伤、蛋白质过敏等人群要在医生指导下限制或减少蛋白质摄入。

食材种类要丰富。建议三餐做到食材种类多、数量少，每人每天应吃12种以上食材，每周达到二三十种。不妨向日本人学习，餐具换成“小号”，一碟可能就放一片西红柿、两三片黄瓜，但食物种类丰富多样。值得强调的是，冠心病患者增加蔬果摄入量，有助降低血液中的“坏”胆固醇含量。

细嚼慢咽护胃肠。吃饭要慢，每餐六七分饱。一顿饭吃30分钟左右，细细咀嚼食物，食欲中枢才能发出正确指令，使人产生饱腹感，避免发胖。充分咀嚼将食物磨细的同时，还能促进胃液分泌，有助于消化吸收，减轻胃肠负担。细嚼慢咽对降低餐后血糖也有益。

做饭一定少放盐。高血压、冠心病和盐摄入有着千丝万缕的联系。临床数据表明，相当比例的冠心病患者伴有高血压，高血压又会促进冠心病发展，而盐摄入量过多，会直接增加心脏负担，对心脏血流供应本就不足的冠心病患者极为不利，并在一定程度上加重高血压。因此，限盐控血压对冠心病的防治有重要意义。

建议冠心病患者将每日盐摄入量控制在5克以下，家里可以备个限盐勺，时刻提醒“掌勺人”做菜少放盐。除了食用盐外，很多吃着不太咸的加工食品，含盐量也很高。大家在选购食品时要仔细阅读产品包装上的营养成分表，尽量选择钠含量低的产品。▲