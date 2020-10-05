连着大吃大喝四天后，拿什么拯救你罢工的肠胃？

假期的正确打开方式是什么？当然是吃吃吃啊！火锅、炸鸡、麻辣烫、烧烤、小龙虾……统统安排上了！嘴巴是过足瘾了，但我们的肠胃可能已经受不住了……

每年的“十·一”假期，医院急诊人数都蹭蹭上涨，其中很多人都是因为“吃坏肚子”了，腹胀、腹痛、腹泻，各种不舒服，有的人凭借自己的生活经验随便吃点药就应付了，也有的人已经发高烧了还在自行缓解……

到底肠胃难受，应该怎么缓解？需不需要去医院？

症状1：腹胀

腹胀是最常见的不适症状了。一般都是因为吃太多了导致的。

放假了，平时很难聚到一起的朋友们都来了，大家都很开心，心情愉悦那自然会比平时吃得更多一些，再加上各种饮料、啤酒，就很容易出现腹胀。休息一下，一般就会缓解很多。

广州医科大学附属第三医院消化内科主任医师孙嫣表示，如果饭后很久还是觉得腹胀，可以服用一些药物，比如健胃消食片、多潘立酮片等，还可以吃一些助消化的药物，比如复方消化酶，多酶片等。

如果服用以上药物，腹胀还是不能改善，或是出现剧烈的呕吐、反复腹痛、发热等其他不适症状，那就别硬撑了，尽快前往附近医院就诊吧。

症状2：腹痛

腹痛也分不同的情况。有时候吃太多也会腹痛，也可能与腹胀一同出现，一同缓解。

若腹痛症状单独出现，程度较轻，主要在上腹部，没有腹泻、发热、尿色加深、身体发黄等症状，可以尝试服用铝碳酸镁、替普瑞酮、雷尼替丁等药物，若症状不能改善，则应到医院寻求医生帮助。

孙嫣提醒，如果出现以下表现，应立即前往附近医院：

1.如进食大量食物，尤其是大量油腻食物后，出现右上腹的剧烈疼痛，伴有呕吐、发热、后背痛等表现时，要警惕是否为胆囊炎或胆石症；

2.当暴饮暴食或大量饮酒后出现上腹部剧烈疼痛，伴有恶心、呕吐等表现时，要警惕是否为急性胰腺炎；

3.当腹痛部位从肚脐周围逐渐转移至右下腹或直接出现右下腹剧烈疼痛，伴有发热、呕吐等表现时，要警惕是否为急性阑尾炎。

总而言之，如果腹痛反复出现，服用以上药物无效，或腹痛程度较剧烈，伴有发热、腹泻等不适时，都应立即前往附近医院就诊。

症状3：恶心、呕吐

恶心、呕吐可能单独出现，但更多情况下是和腹胀、腹痛、腹泻等一同出现。

当大量进食或大量饮酒后，常先出现腹胀、腹痛，继而出现恶心、呕吐，呕吐后腹胀常可明显缓解，可以简单理解为胃实在装不下食物了，只能吐出来。

她提醒，吃了不干净的食物以后，也可能会出现上吐下泻的症状。如果出现恶心、呕吐，可以尝试服用多潘立酮、铝碳酸镁等药物来缓解症状，但如果恶心呕吐的同时还伴有腹痛、腹泻、发热、头痛等症状，或总是在进食后反复出现恶心、呕吐，还是应该尽快前往附近医院寻求医生帮助。

症状4：腹泻

也就是大家口中常说的拉肚子。引起腹泻的原因有很多，主要是因为吃了不干净的食物，比如卫生条件较差的路边摊，过期了的食物等，可伴随有恶心、呕吐等症状；吃太多过于辛辣或生冷的食物也可能导致腹泻。

孙嫣称，如果腹泻症状比较轻，可以服用蒙脱石散止泻，也可以服用一些益生菌类药物来调节肠道中的菌群组成，从而改善症状，如肠道益生菌二联、三联片等；若腹泻较重，服药后腹泻仍然不能缓解，或是出现了腹痛、大便带血、发热等表现，应尽快前往附近医院就诊。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 张小瑞 田煊）