糖友尿酸高，首选双胍

糖尿病与高尿酸血症同为代谢综合征的成员，它俩就像一对难兄难弟，经常会相继出现。糖尿病患者发生高尿酸血症的比率为14.6%~20%；反之，高尿酸血症也是糖尿病发生的危险因素，血尿酸每升高1毫克/分升，2型糖尿病发生的风险就增加17%。

糖尿病导致血尿酸升高的原因有以下4点：1.胰岛素抵抗是2型糖尿病的主要原因，其影响肾小管对尿酸的排泄，进而导致尿酸的排泄减少。2.血糖高时，正常的糖代谢途径受损，代谢中间产物增加，嘌呤分解代谢活跃，生成尿酸的前提物质增加，从而导致尿酸的产生增加。3.糖尿病患者长期血糖控制不佳，导致血管硬化以及肾脏损伤，影响尿酸排泄，最终使血尿酸升高。4.有一些降糖药物也会增加血尿酸水平，如胰岛素、磺脲类药物等。

糖尿病合并高尿酸血症的危害很多。糖尿病与高尿酸血症均会破坏血管内皮、加重动脉硬化、增加心脑血管发病的风险。糖尿病患者因冠心病的死亡率比非糖尿病的人多2.38倍，其他心血管事件增加2.31倍。血尿酸每升高1毫克/分升，女性心血管病和缺血性心脏病的病死率分别增加26%和30%，男性则增加9%和17%。高血压、脂质代谢紊乱也是糖尿病和高尿酸血症的常见合并症，血尿酸每升高1毫克/分升，高血压风险增加15%~23%。肾脏疾病是糖尿病与高尿酸血症最常见的慢性并发症，病程在10年以上的糖尿病患者，发生肾脏疾病的几率高达50%以上。高尿酸血症时，一方面大量尿酸盐沉积于肾组织，导致肾小管间质损伤、蛋白尿、肾功能减退，进而加剧肾功能损伤；另一方面，尿酸在肾脏形成肉眼结石，造成尿路梗阻，进一步对肾脏造成伤害。

糖尿病合并高尿酸血症的患者首选有降尿酸作用的降糖药物，如二甲双胍、格列净、胰岛素增敏剂等。如果血尿酸<8毫克/分升，通过生活方式干预即可，如戒烟酒、低嘌呤饮食、多饮水、适度运动、保持良好的心态、控制体重等；若血尿酸>8毫克/分升，则需要加上降尿酸的药物治疗。只要糖友们科学的管理、控制糖尿病合并高尿酸血症，一样可以享受健康的人生。▲