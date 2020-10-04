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换尿不湿，腿别提太高

南京市妇幼保健院产科护士长 屈利洁

2020年10月04日07:02 来源：人民网-生命时报

　　换尿不湿看似简单，但很多家长或多或少都存在错误做法，不仅让宝宝不舒服，还容易给其造成伤害，比如导致宝宝脊柱受伤。换尿不湿有什么讲究呢？

　　纠正常见错误更换法。1.双腿提得过高。很多家长换尿不湿时，会把宝宝的双腿提高，这样非常容易拉伤宝宝的脊柱。建议不要将腿提太高，可以用另一只手托起宝宝屁股，以减缓其脊椎的受力强度。2.抻拉宝宝小腿。新生儿腿部发育还不成熟，如果抻拉用力过大，可能脱臼。建议家长用手握住宝宝大腿或整个屁股。3.不等宝宝尿完。不少家长发现宝宝大小便后，马上更换尿不湿，但往往才换好，宝宝又排便了，这是因为更换时刺激到了敏感部位。建议更换前先拍拍宝宝屁股，完全排净后再换。4.尿不湿穿太紧或太松。不少家长把握不了尿不湿的松紧度，穿得太紧，宝宝不仅不舒服，而且可能勒出皮肤问题；穿得太松，不仅容易漏尿，还可能因为活动使整个尿不湿脱落。建议根据宝宝的体重选择合适型号。

　　正确更换尿不湿建议采用三步法。

　　1.把宝宝平放在床上，解开衣服，撕开尿不湿粘扣，再抽出。如果宝宝大便了，先用脏尿裤的干净部分按照从前向后的顺序，擦拭屁股上的残留大便。然后用纸巾或沾湿的软布自上而下擦净大腿根部、会阴部及肛门。2.和宝宝说会儿话，告诉他你在做什么，不用急于换新尿裤，让小屁屁通通风，这样不易患“尿布疹”。3.将宝宝臀部抬高，尿不湿平铺在小屁屁下。注意测试尿不湿的松紧程度，以松紧带处可放入一食指为宜。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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