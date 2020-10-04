送你吃月饼的健康攻略

中秋佳节，赏月与家人吃月饼成为中秋家人团聚的象征，双黄莲蓉、五仁、冬蓉、冰皮、鲜肉、麻辣小龙虾、流心奶黄、笋干烧肉、麻辣牛肉松……祖国大江南北五花八门的月饼，纷纷进入吃货们的挑选视野，少了它，仿佛整个节日就失去了“灵魂”。月饼高油、高甜的特点已经为大家所认同，不过你可知，随便嚼一块月饼，它带给你的热量有多惊人吗——相当于吃了近一斤大米饭！趁着家里月饼还没打扫完，北京市疾控中心营养与食品卫生所的主管医师黄梨煜为你送上吃月饼的“健康攻略”。

黄梨煜介绍，总体来说，月饼的营养特点是高能量、高脂肪、高糖，可谓是“小身材大能量”。因此，建议大家将月饼当做节日应景食物，少量食用，最好不要当做正餐。

不论是什么种类的月饼，您在购买或食用时，都要好好看看营养标签。一般月饼包装上都有营养成分表，以一块规格为100克的月饼为例，其能量一般可达到2342千焦。而100克米饭所含的能量是485千焦，吃一块100克月饼相当于吃了近一斤（494克）的米饭。

这样算下来，一天吃4块月饼就会超过1整天所需的能量，况且我们在过节的时候饭菜也是极其丰富的，容易造成能量过剩。可以一家人分享一块月饼，这样既可以尝尝不同的月饼种类，又可控制能量摄入。

同时，月饼脂肪含量高，要时刻警惕这些看不见的脂肪吃下肚。还是以100克月饼为例，其脂肪含量可以达到38克左右，也就是吃一个100克的月饼相当于吃1斤左右（478克）猪肉里脊摄入的脂肪。

此外，还要小心“无糖月饼”的“陷阱”。黄梨煜介绍，市面所售的“无糖月饼”只是相对于一般含糖月饼而言，不添加精制糖，而是用其他甜味剂如木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等代替，因此，这些“无糖月饼”并非没有糖类（即碳水化合物）。而月饼主要是由面粉或米粉制成，即使里面不添加蔗糖，但它本身的主要成分是淀粉等碳水化合物，因此不是严格意义上的无糖月饼，糖尿病人还是要适量食用。

那么，如何能让我们吃月饼更健康一些呢？下面介绍一些月饼食用小窍门，既帮助大家满足味蕾和亲情的需求，又减少一些因月饼高能、高脂、高糖对身体的危害：

分享 月饼在食用时，大家可以少吃多尝，分着吃，不要一人独享哦，独乐乐不如众乐乐。

安全 保证食品安全，在吃月饼前要看清生产日期，尤其是一些特殊的月饼（如鲜花、水果、蔬菜、冰淇淋月饼等）。

顺序 在吃不同味道的月饼时，可以依“咸—甜—辣”的顺序来吃，口感会有提升。

搭配 中秋节日饭菜鱼禽蛋肉等极其丰盛，同时还要享用高能量、高脂肪、高糖月饼，因此要注意每天三餐的食物搭配，保证食物的多样性，多吃新鲜的蔬菜水果、少油少盐、控糖限酒。文/本报记者 李洁