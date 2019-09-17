还在打扫月饼？悠着点吃

月饼切丁儿炒饭、月饼拌沙拉、月饼掰碎泡牛奶豆浆……中秋已过，你家的月饼都打扫完了吗？专家提示，针对月饼这种“高甜”食品，无论怎么吃，都需要控制一下“量”。

有12年糖龄的孙阿姨家里吃的是无糖月饼，这无糖月饼能敞开吃吗？谨慎起见，孙阿姨到北京儿童医院顺义妇儿医院内科糖尿病门诊咨询。 了解到孙阿姨平日血糖控制得比较好，针对她提出的问题，门诊护士姚文、赵文鑫认为无糖月饼也不能肆无忌惮地吃，要注意控制量，浅尝即可。

据介绍，市场上的无糖月饼并不是不含糖，而是不含蔗糖等，一般月饼油大淀粉高，食用过多会导致血糖猛增，引起机体代谢紊乱。同时提醒大家，加餐食用月饼后，应减少正餐主食摄入量，定时监测血糖变化合理控糖。

除了糖尿病患者外，像月饼这种高能量、高脂肪、高糖食物，普通人也不能吃得太任性。尤其肥胖、高血脂、动脉硬化、高血压及冠心病病人尽量少吃；老人、婴幼儿消化功能不好，则应适量食用。

北京积水潭医院营养科主任赵霞介绍，一般情况下，健康人群吃月饼每次最好不超过一个。而老年人最好每顿只吃四分之一块，最多不超过半块。最好切成小块，在两餐之间吃。同时适当减少其他食物的摄入量，控制总热量不要太多。

此外，月饼一半是糖，要想吃得健康，还需注意月饼与其他食物的“混搭”。赵霞主任建议，吃月饼的同时，可搭配一些果蔬如小西红柿、水果黄瓜等，增加高纤维、维生素的食物，减少月饼食入量，尽可能地做到平衡膳食。吃月饼的同时喝些茶可以降低血脂浓度，消除油腻。月饼是高热量食物，吃动平衡很重要。适当增加些运动，可以增加消耗控制能量的摄取。

文/本报记者 李洁