中秋将至，你会健康的吃月饼吗？

中秋佳节即将来临，在这阖家欢乐的餐桌上，香甜美味的月饼是必不可少的传统美食。但是，月饼作为典型的高热量、高油脂、高糖分的食品，消费者在食用时需要注意哪些事项？又该怎样健康地吃月饼呢？

据浙江在线报道，在食用数量上，专家表示，一天不宜吃超过一个月饼，因为月饼的糖分和总脂肪含量很高。中工网指出，胆固醇类的月饼（即脂肪含量很高的双黄、莲蓉月饼）含油量为30%以上；胆固醇偏低、但糖分很多的五仁、豆沙月饼，含糖量则在50%以上。每100克月饼所含蛋白质不足8克，糖含量0-50克，脂肪则有15-30克，能量在300-600千卡之间。一个中等大小的月饼所含热量超过两碗米饭，脂肪量可相当于6杯全脂牛奶。浙江在线指出，即使是无糖月饼或是水果、蔬菜馅的素食月饼，也不能多吃，因为其外皮所含脂肪量大、热量高。

吃月饼也需要选择合适的时间点，长城网指出，由于月饼是高糖食物，对于胃肠不适者来说，很可能早餐吃完月饼，一上午都会出现泛酸的情况。若是早餐想吃月饼，也最好将月饼与粥、小拌菜等搭配来吃，这样可以保证营养全面、口味适中。另外，夜晚也不适合用月饼来充饥，会加重肠胃的负担，影响胃肠道休息。因此在任何一餐中，都不能把月饼当做正餐来吃，只能作为两餐之间的填补，并且一定要“多餐少食”。此外，吃月饼时不宜配食冷饮，月饼甘甜油腻，遇冷会积滞，容易导致恶心、厌食、腹痛、腹泻等胃肠不适症。

想要健康地吃月饼，也要学会搭配食用。人民网指出，吃过多的月饼会觉得油腻，所以品尝时宜搭配功效茶（开胃茶、消滞茶等）来食用，也可以适当吃一些蛋白酶片帮助消化。《今晚报》提出，月饼和水果也是不错的搭配，月饼味甜，容易发腻。如果搭配酸味水果，比如橙子、柚子、奇异果、山楂等，不仅可以缓解油腻的感觉，还可以起到促进消化、解油腻的作用，是健康的食品搭配。需要注意的是在选择水果时不要挑选苹果、西瓜等含糖量高的水果。因为月饼本身属于高糖食物，再摄入过多高糖水果，会极大增加身体负担。

《健康报》指出，月饼好吃也不是人人都能吃，有些人也不宜吃月饼，如胃溃疡、十二指肠溃疡病人，吃月饼会增加胃酸分泌，对溃疡愈合不利；慢性胆囊炎、慢性胰腺炎病人吃月饼容易使旧病复发，甚至会引起剧烈的胆绞痛及上腹部疼痛；胆结石病人吃月饼后，会分泌大量胆汁，易引发胆绞痛发作，要禁食月饼；特别是患有高血压、高血脂、动脉硬化及冠心病的病人更不能多吃月饼，因为月饼会使血液中的胆固醇和甘油三酯升高，增加血液黏稠度，加重心脏负担，甚至诱发心脑血管事件发生等。

本文由吉化集团公司总医院营养科副主任医师沈迎建进行科学性把关。