俗话说：“春茶苦，夏茶涩，要好喝，秋白露（指秋茶）。”秋日正是一年中品茶的最佳季节。在承夏启冬之际，根据自己的体质和症状，泡一壶药茶养生，是中医朴素的治未病手段。便秘、声嘶、咳嗽、双目干涩不适、虚烦失眠、口干纳少、烦渴引饮等都是秋季常见的不适症状，推荐辨证选择以下6款药茶。

清热润肺茶。取罗汉果1/4个、胖大海2枚、川贝母10克，川贝母使用前打碎，其他材料一同放进壶中，加入300~400毫升清水，浸泡15分钟后，煎半小时后晾凉，以茶代饮。方中，罗汉果有清热润肺、利咽开音、滑肠通便的功效；胖大海可用于肺热声哑、干咳无痰、咽喉干痛、热结便闭、头痛目赤等症状；川贝母可清热润肺、化痰止咳、散结消痈。三味合用，有清热润肺、利咽开音、止咳化痰、滑肠通便的作用，适合肺热咳嗽、咽痛失音、肠燥便秘者。

养肝明目茶。取决明子15克、菊花20克、桑葚15克、枸杞15克，上述材料全部放入壶中，加入清水约1升，煮沸后再煮10分钟即可。方中，决明子润肠通便、降脂明目，可治疗便秘及高血脂、高血压。菊花辛散苦泄，微寒清热，既能疏散肝经风热，又能清泄肝热以明目，可用于治肝经风热或肝火上攻导致的目赤肿痛。桑葚可补血滋阴、生津润燥。枸杞滋肾润肺、补肝明目。几味合用，清热解毒、平肝潜阳、生津明目，适用于肝阳上亢、血虚失养所致的双眼干涩、视物昏花、头晕目眩、血压偏高、口苦口干、头脸生疮等症状。

百合肉桂调和茶。取百合20克、肉桂2克、山药15克、陈皮3克，加入500毫升清水浸泡半小时，倒进壶中，煮沸后再煮20分钟。方中，百合养阴润肺、清心安神；肉桂有补火助阳、引火归元、散寒止痛、温通经脉的功效；山药健脾补肺、固肾益精；陈皮理气健脾、燥湿化痰。几味合用，可调和阴阳、补肾助阳、清心安神、健脾益气，适用于阴阳两虚所致的疲惫乏力、腰膝冷痛、食欲不振、虚烦失眠等症状。

益胃清肺茶。取百合、玉竹、沙参、莲子各20克，大枣3个，上述药材浸泡半小时后放进壶中，加入清水500毫升，煮沸后再煮30分钟即可。方中，玉竹养阴润燥、生津止渴；沙参养阴清热、润肺化痰、益胃生津；莲子补脾止泻、益肾涩精、养心安神。几味合用，可清热生津、养阴润肺、健脾开胃，适合口干口渴、食少饮多、脾气暴躁的患者。

疏肝健脾茶。取佛手15克、菊花15克、陈皮5克，适量开水冲泡，代茶饮。方中，佛手疏肝理气，适用于肝胃气滞、胸胁胀痛者；菊花散风清热、平肝明目；陈皮理气健脾。本茶饮可清肝健脾、行气开郁，适用于心情郁郁不乐、两胁或乳房疼痛、口苦口干、痛经等肝气郁结之证。

山楂消食茶。取山楂15克、乌梅10克、麦芽15克、陈皮5克，蜂蜜适量，浸泡后加入清水煎煮半小时，晾凉后兑入蜂蜜，当水饮用。本方酸甘敛阴、生津止渴、健胃消食，适用于腹胀饱滞、不思饮食、口干欲饮等症状。▲