受访专家：陆军特色医学中心骨科副主任 熊 雁

李先生刚30出头，由于工作繁忙，在办公室一坐就是一天，没什么时间运动，近日因膝盖疼就医。经检查，李先生除患有骨关节炎外，膝关节边缘长有骨刺。亲友建议他及时手术，但医生却说不是所有骨刺都要拔掉，像李先生这种情况，只要合理控制运动时间和强度，就有可能使症状减轻。

骨刺，又称骨赘，是在正常骨骼边缘形成的骨性增生物，常出现在受骨关节炎影响的关节周围。它并非老年人的“专利”，一些年轻人因久坐久站等工作性质或生活习惯也会长出骨刺，外伤、肥胖、内分泌素乱、骨细胞代谢异常、神经功能障碍、关节局部血液循环改变等都是诱因。

骨刺不一定是“坏的”，它是机体由于异常刺激而产生的一种保护性反应。骨刺并不像大家想的那么尖锐，只是额外形成的骨质，通常比较光滑。随着年龄增长或运动负荷的加重，骨与骨或骨与韧带等这些连接部位，会逐渐变得不稳定，此时人体就会启动自我保护机制，通过骨刺起到“维稳”作用。

多数骨刺无需治疗，对于导致关节活动受限或压迫神经的骨刺，临床会考虑手术切除；若骨刺导致关节软骨损伤严重，甚至可能需要进行关节置换。生活中，患者可通过穿宽松的软底鞋、避免拿重物等减轻局部刺激；坚持用热水泡脚促进局部血液循环；局部抹药膏或口服消炎药，缓解局部炎症带来的疼痛。（本报特约记者 朱广平）