老人什么情况要换关节

关节炎是65岁以上老人的常发疾病，特别是退行性骨关节炎，与年龄密切相关。超过60岁人群中，80%以上在膝关节可见骨关节炎X线征象，50%被疼痛困扰。人工关节置换是帮助老人恢复自理能力和提高生活质量的终极手段。什么样的情况需要换人工关节？其又有哪些类型？

生活中，需要行关节置换手术的患者大部分是老人。这些患者大致有3类：第一类最常见，是退行性关节疾病。人的关节就像一部精密设计的机器，为人体提供支撑及活动支持，时间长了会导致软骨磨损、骨赘形成以及关节畸形，导致患者疼痛以及活动障碍。第二类是以前受过外伤或感染，导致严重的关节破坏。第三类是患者存在骨骼的发育性疾病，比如髋关节发育不良。总之，如果髋、膝关节有严重畸形、破坏、功能障碍，患者有明显疼痛，应该及时就诊，考虑是否进行关节置换手术。

目前的人造关节从部位分类，有人工髋、膝、肩、踝关节等，最常见和最成功的关节置换，是下肢负重髋、膝关节。从人工关节的固定理念，可以分为骨水泥型人工关节和非骨水泥型（生物型）人工关节。目前，人工髋关节，非骨水泥型假体是主流，有更好的长期固定效果，骨水泥型假体只适用于骨质严重疏松等少数患者。而人工膝关节，骨水泥型假体是主流。这主要是因髋、膝关节的运动模式和受力模式不同所决定的，两者都有非常良好的长期疗效。从摩擦界面的类型说，分为金属对聚乙烯、陶瓷对聚乙烯、陶瓷对陶瓷界面。金属的耐磨性一般，但价格便宜，适合高龄患者；陶瓷的耐磨性非常好，特别是陶对陶的摩擦界面，使用时间长达30年甚至更久，适合较年轻的患者，但价格也较昂贵。

经过几十年发展，人工关节的假体设计、手术技术以及快速康复方面都取得了长足进步，现已比较成熟，是治疗关节终末期疾病的金标准。全世界每年有超过两百万人进行人工关节置换手术。现在常规的髋、膝关节置换手术1小时左右就能完成，不需放置引流管，联合多模式镇痛管理和快速康复管理，患者术后1天即可拄拐下床行走，4~5天可出院，不需拆线。术后患者可恢复正常生活，进行各类活动，旁人基本看不出来是做过手术的。人工关节确实有使用寿命，但主要看指征而不是年龄来决定是否需手术。就算年纪轻的人，关节坏了也要换，要不然就丧失生活质量了。

当然，人工关节置换手术是骨科大手术，不可避免存在相应的风险，术后也要注意几点：首先，警惕感染风险，人工关节假体周围感染是很危险也很难处理的，会导致关节疼痛、关节功能障碍，需再次甚至多次手术才能处理。因此，要尽可能预防和避免感染。其次，要注意防止外伤、撞击、摔跤等，可能会导致假体周围骨折和假体松动。再次，虽然现在的人工关节很耐磨，但日积月累的磨损颗粒仍然可能导致假体周围的骨溶解，因此要保养和爱护自己的人工关节，避免经常爬楼、爬山、负重，并适当控制体重。▲