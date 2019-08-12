南方医科大学第三附属医院关节外科副主任 曾 春

膝关节是人体最大且构造最复杂、损伤机会较多的关节，主要由股骨、髌骨、胫骨、韧带、半月板、滑膜等结构组成。很多人就诊告诉医生，膝盖肿了或者膝盖痛，伤到哪里不清楚。其实，膝盖各个部位的损伤表现出来的症状是有差异的，对于经常有膝关节不适的人群，可以细心体会自己的不适，就诊时详细描述，对医生判断病情有很大帮助。

软骨损伤。膝关节软骨损伤分为两大类：慢性磨损退变以及急性外伤导致的软骨剥落。慢性软骨磨损退变往往是由髌骨关节、股骨髁软骨磨损引起的，是骨关节炎的早期表现。患者常表现为关节酸痛、局部压痛、上下楼梯痛、膝内侧酸痛等。症状会随着时间的推移而逐渐加重，患者出现久坐后站不起来，变天时膝关节不适，活动后有所缓解，但是活动久了又出现不适。慢性软骨磨损较轻者，可以服用一些药物止痛消肿，如双氯芬酸钠、氨基葡萄糖等；做一些减少关节负重的运动；适当减重；若磨损严重，可以选择进行关节清理或置换人工关节。

软骨剥落者表现为关节交锁，行动时突然卡住、活动受限。患者一般要通过关节镜清理游离的剥落软骨，以防其在关节腔内游走，损害其他部位。

半月板损伤。半月板损伤大多发生在两类人群，爱运动的青年人或者关节退变的老年人。前者往往有急性外伤史，比如打球时的扭伤、撞击伤，随后出现关节肿胀、关节卡住，休息后缓解，但是关节处于特定部位时会有卡壳的感觉。老年人没有明显外伤史，其症状与骨关节炎的症状类似。半月板I、II度损伤、症状轻微者可以先试行保守治疗，对于保守治疗无效或严重撕裂者，可进行缝合修复术或部分切除。

韧带损伤。一般是由外伤引起的，患者在受伤时能听到“咔嚓”的声响，这是韧带断裂的声音。急性韧带断裂后，关节会出现肿胀、疼痛、活动受限，严重的会出现关节脱位、畸形等。休息后，肿痛消失，但膝关节不稳、有错动感，急起、急停时不能发力。由于运动中也不能发力，所以容易再次受伤，且后期易并发半月板破裂、其他韧带损伤等。若是轻微的撕裂，可通过康复锻炼恢复，若断裂、严重撕裂就需要手术重建，以保持关节稳定。

关节周围急性拉伤。关节周围急性拉伤一般为肌肉拉伤，常见的有小腿三头肌拉伤，在足球、篮球运动中容易发生，表现为肿胀、出血、痛、活动受限，拉伸受伤肌肉时局部压痛，一般可以通过保守治疗恢复。▲