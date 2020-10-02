女性拔牙，避开四个时间点

受访专家：浙江省人民医院牙科副主任 高金星

拔牙是口腔颌面外科的常见手术，但仍有不少人会对此感到紧张。浙江省人民医院牙科副主任高金星表示，如果不注意选择拔牙时间或拔牙后护理不当，可能影响拔牙效果。尤其是女性，要避开以下4个时间点。

经期。经期女性体内激素水平发生变化，凝血状态与平时有所不同，此时拔牙会导致出血较多。再加上应激能力下降，唾液中含有的溶酶原激活物质增多，会让伤口愈合减慢，增加细菌感染风险。

服避孕药期间。服用避孕药期间，体内纤维蛋白分解有所增加，会让伤口不能形成很好的血凝块，对愈合不利，给病菌提供可趁之机。

孕期。女性在怀孕的前3个月及后3个月不能拔牙，否则容易受到刺激，引发流产。若孕妇在中间3个月身体状态良好，且口腔问题严重，可酌情考虑拔牙。有些患者要在拔牙后服用消炎药，这些药物可能对胎儿不利，因此要谨慎用药。

哺乳期。患者拔牙后所服用的抗菌类药物，可通过代谢进入乳汁，对宝宝造成影响，所以哺乳期女性最好不要拔牙。

普通人群拔牙也该注意以下几点：1.身体状况良好；2.没有服用明确不适合拔牙的药物，例如双膦酸盐，虽为骨质疏松用药，但可能影响伤口愈合；3.避免在身体疲乏、精神波动剧烈时拔牙。年纪较大、全身性疾病比较多的患者，还需综合评估各项指标，若血糖特别高，可能造成拔牙术后创口感染；若血压很高，止血药可能造成局限性血压升高。（本报特约记者 杨陶玉）