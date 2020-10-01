北京冷链食品从业人员开展核酸抽样检测
昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市场监督管理局副局长陈言楷介绍，节日期间，全市市场监管部门将督促农贸市场、商超、餐饮等食品生产经营场所集中力量开展环境整治，督促冷链食品生产经营单位严格落实追溯主体责任，按要求对相关从业人员、环境、冷链食品开展核酸抽样检测，及时发现疫情风险。
全市市场监管部门结合秋冬季和“两节”防疫特点，督促市场主体严格执行“双责任人”、名册登记、消杀记录、宣传培训、应急预案、专职消杀员等制度，按照最新防疫指引要求，有效落实清洁卫生、通风、消毒、从业人员防护等防疫措施。进一步加强防疫执法检查，督促各类市场主体采取限流措施，防止人员聚集扎堆。
节日期间，本市将督促农贸市场、商超、餐饮等食品生产经营场所集中力量开展环境整治，加大通风力度。加快推进“北京市冷链食品追溯平台”应用，督促冷链食品生产经营单位严格落实追溯主体责任。按要求对相关从业人员、环境、冷链食品开展核酸抽样检测，及时发现疫情风险。（记者 贾晓宏 李祺瑶）
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