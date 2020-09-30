毛群安：推进健康中国行动需要全民参与

2020年9月4日-6日，“健康中国·健康县域”2020中国县域健康大会在苏州如期召开。国家卫生健康委员会规划发展与信息化司毛群安司长出席大会开幕式及主论坛，并做了主题发言。毛群安司长首先代表国家卫生健康委规划发展与信息化司，以及健康中国行动推进委员会办公室对大会的召开表示热烈的祝贺，同时也对经历了疫情防控工作赶到现场的各位同道和同仁表示了感谢和问候。

9月4日晚，毛群安司长在中国县域健康大会开幕式致辞中表示：改革开放以来，特别是深化医改以来，县域医疗卫生的服务能力不断的提升，在满足广大人民群众的健康需求，在深入推进医药卫生体制改革和健康中国战略的落实方面发挥了非常重要的作用。但是我们也要看到，在我们国家由于地域的差别，还有我们不同层级医院之间能力的差异，县域的医疗机构的能力提升，从规划发展和信息化的角度来看，仍然是我们下一步的工作重点。我们最近正在筹划“十四五”期间的项目规划，也非常愿意和大家交流，共同探讨下一步怎么发挥好县域医疗机构的作用？从县域来讲，我们的县级医院是医疗卫生资源的聚集地，是县域最具影响力的医疗卫生机构，同时在医疗卫生服务和健康服务方面也是主力军，承担着县域医疗卫生健康的主要任务，健康中国行动推进一年来，我们也深深感受到这样的战略落实落地，离不开我们基层的通力合作，所以这次参加中国县域健康大会，我也特别希望能够呼吁县域的医疗卫生机构的负责同志，关注健康中国行动，特别是要坚持预防为主、防治结合，按照总书记的要求，我们卫生健康行业要从以治病为中心，向以人民健康为中心转变，加强医防融合、医防整合，特别是最近几年，中国县域医院院长联盟几位院士推动的五大中心的建设、慢病管理中心的建设，在我们很多医院都取得了非常明显的效果，健康中国行动正是为了落实健康中国战略的需要，我们设置了针对健康影响因素，针对重点人群，针对重大疾病的专项行动，每一项行动要落地落实在我们每一个县域，就离不开县级医疗机构的参与和努力。

毛群安司长希望在这次大会上代表国家卫健委规划发展信息化司，跟大家共同交流，县域医院的发展，县域医院的建设，按照国家的统一规划部署，怎么样能够尽快的提升我们县域医疗机构的能力，与在座的各位同道，为实现健康中国的战略目标群策群力，共同助力县域医院更上一层楼，为健康中国的事业贡献我们不可或缺的力量。

9月5日上午，毛群安司长在主论坛主题发言环节，向与会全体嘉宾及线上观看大会的医务工作者及社会各界关心县域医疗卫生健康事业人士，简要介绍了实施健康中国战略，推进健康中国行动的相关内容。

毛群安司长首先结合我国卫生与健康事业发展面临的形势与任务，对健康中国战略的历史背景和重大意义做了以下几个方面的介绍。

1、党和政府高度重视人民健康。

从建国之初到现在的抗击新冠疫情，我们都能感受到党和政府始终高度重视人民健康，人民至上，生命至上。从建国之初毛泽东同志指出，必须把卫生、防疫和一般医疗工作看成一项重大的政治任务，极力发展这项工作。建国之初我们国家的农村卫生工作，简称三大法宝：医疗预防保健，合作医疗，赤脚医生，作为中国向世界输出的第一个卫生工作模式，应该说在全世界产生了重大的影响；毛泽东号召发展体育运动，增强人们体质，1952年在特殊的历史时期，党中央发动广泛了群众性的爱国卫生运动。改革开放以来，我们国家卫生健康事业进入快速发展的时期，深化医改10几年来整个基本的医疗卫生制度不断地完善，特别是党的十八大以来，我们建立了基本的医疗保障制度，医疗卫生服务的体系不断完善，基本公共卫生服务均等化的水平稳步提高，我们的医药卫生产业快速发展，我们的基本医疗设备、基本药品能够满足国内的需要，人们的健康水平不断提高。

在党的十八届五中全会做出了推进健康中国建设的重大决策。2016年8月，党中央国务院召开了新世纪第一次全国卫生与健康大会，总书记发表了重要讲话，在同年的10月，中共中央国务院印发实施了《健康中国2030规划纲要》，这也是我们国家第一个卫生健康工作的中长期规划。在党的十九大报告当中，总书记提出，明确提出要实施健康中国战略。

2、人民健康是社会文明进步的基础。

习近平总书记在2016年8月全国卫生与健康大会讲话指出，拥有健康的人民意味着拥有更强大的综合国力和可持续发展能力，如果人民健康水平低下，如果群众患病得不到及时救治，如果疾病控制不力，传染病流行，不仅人民生活水平和质量会受到重大影响，而且社会会付出沉重的代价，我们经历了新冠肺炎疫情对总书记的重要讲话应该有更深的理解。

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是国家富强和人民幸福的重要标志也是广大人民群众的共同追求，总书记在调研中指出，没有全民健康就没有全面小康，要坚持以人民为中心的发展思想，经济要发展，健康要上去，人民的获得感、幸福感、安全感都离不开健康，要大力发展健康事业，要做身体健康的民族，总书记把人民群众的健康和国家的富强、民族的复兴紧紧联系在一起。

3、实施健康中国战略是满足人民日益增长的美好生活的需要。

党的十九大报告指出，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务，在今年6月1号正式实施的《基本医疗卫生与健康促进法》明确规定，国家和社会要尊重保护公民的健康权，要满足人民日益增长的美好生活的需要，特别强调指出，各级人民政府应该把人民健康放在优先发展的战略地位，将健康理念融入各项政策，坚持预防为主，完善健康促进工作的体系。

4、保障人民健康是一个系统工程。

保障人民健康不是说仅仅依靠医疗卫生系统就可以实现这样一个目标，世界卫生组织的专家组通过研究指出，影响健康的因素复杂交织，但是在当前来看，跟个人的生活方式有非常大的关系，同时和我们每个人工作学习生活的环境有密切的关系，这些环节都可能影响健康以及健康公平，我们要实现全民的健康，就必然要动员全社会共同参与。

我们在学习研究借鉴国际经验方面，我们也发现，一些发达国家都把国民健康作为国家战略，实施中长期的规划。国际经验表明，在不同的历史时期要针对主要的健康问题，发动健康促进的行动，动员社会、家庭、个人，当然包括政府和卫生健康系统来共建共享。

毛群安司长接着对我国卫生健康事业面临的形势和挑战做了简明扼要的分析。建国70多年以来，我国人民群众的健康水平快速提升，根据国际上通行的评价，一个国家或地区国民健康水平的指标来看，我们国家人均的预期寿命已经提高到77.3岁，这些统计指标表明，我们国家居民健康的水平优于中高收入国家的平均水平，提前实现了联合国千年发展目标。

我们当前面临的挑战和问题主要是：人口老龄化，新型城镇化，还有就是疾病谱的变化，我们不管是在城市还是在农村，我们都感受到了重大的慢性疾病当前已经成为国民健康主要的影响因素，当然传统的传染病以及新发传染病防控的形势依然严峻。

慢病防控形势统计数据表明，当前我们国家重大慢性疾病所造成的健康负担仍然非常大，除了受生活环境，生活方式的影响，不健康的生活方式仍然非常普遍。要有效地应对复杂的影响健康因素的挑战，就不能仅仅依靠医疗卫生系统的单打独斗，必须树立大卫生、大健康的理念，把健康融入所有政策，必须改变当前重治疗、轻预防、高成本的传统医疗模式，要建立预防为主、防治结合的激励机制和政策保障。

那么应该如何正确把握健康中国政策的重大问题？

一是坚持树立人民健康优先的发展理念；二是要要准确把握新形势下党的卫生与健康工作方针；三，树立大卫生大健康的理念，特别是我们强调个人的健康责任：总书记在卫生与健康大会上讲，我们每个人是自己健康的第一责任人，而这样一个理念，这样一个要求，也写入了《基本医疗卫生与健康促进法》；四是营造绿色安全的健康环境，良好的生态环境是人类生存的健康基础，绿水青山不仅是金山银山，也是人民健康的重要保障。五是要掌握健康中国建设的总体思路与主要任务，健康中国建设首先是共建共享，只有统筹社会、行业、个人三个层面，形成政府主导，全社会广泛参与，优化我们的服务供给，强化个人责任，才能够实现健康中国的目标。我们要立足全民健康，就是全人群、全生命周期的健康服务这两个着力点，按照全人群，全生命周期的医疗卫生和健康服务的要求来看，当前我们提供的服务很不充分，很不平衡，有一些服务还是空白。比如说陆林院士提到的精神卫生的服务体系，在城市都不完善，在广大农村很多地方是空白，这些问题应该引起我们的深思。我们要按照党中央提出这样的战略目标，就是要为每个人在他的生命全过程中提供高效、安全的卫生医疗和健康服务。

毛群安司长接着介绍了健康中国战略在2020、2030、2050三个时间节点上提出的战略目标，健康中国建设，包括了5个方面。

1.普及健康生活。

要从青少年的健康教育健康促进抓起，提高全民的健康素养，

2.优化健康服务。

这个是我们医疗卫生系统的重要任务，我们要建立覆盖全民的公共卫生服务，构建起强大的公共卫生服务体系，应对各种可能的传统传染病和新发再发传染病。要推进基本居民卫生服务均等化，这也是县级以及乡镇的医疗卫生机构的主要任务之一，要优化现在的医疗卫生服务，充分发挥中医药的独特优势，加强对青少年，妇女儿童，老年人等重点人群的医疗卫生和健康服务。

3.完善我们的健康保障。

完善全民医保体系，健全医保管理服务体系，积极发展商业健康保险。深化药品、医疗器械流通体制改革，完善国家药物政策和药品供应保障体系。

4.建设健康环境。

从个人学习、生活、工作的环境，到空气、水、土壤大环境，还有道路安全、安全生产、突发事件的应对等。

5.大力发展健康产业。

现在为了满足人民群众的医疗卫生和健康需求，各种新的业态不断出现，我们就希望在县域，要大力的鼓励新的服务方式和新的服务业态，包括互联网+等服务形式。

毛群安司长最后对推进健康中国行动的实践和建议做了阐述。去年国务院推出了健康中国行动，按照孙春兰副总理的想法，健康中国行动就是把健康中国战略落地落实，是健康中国战略的路线图和施工图，健康中国行动的特点就是治病为中心向以健康为中心转变，注重治已病向注重治未病转变，从依靠卫生健康系统向全社会整体联动转变，宣传倡导向人人行动转变，这4个转变就是健康中国行动的特点。

健康中国行动确定了2022和2030两个时间节点的总体目标，推出了15项专项行动。推进健康中国行动，我们要加强组织领导，加强监测评估和考核工作，以及宣传引导。实施行动一年来，我们15项专项行动都取得了好的开端。比如说健康知识普及行动，落实了“两库一机制”，进一步加大突发事件中的科普知识宣传，特别是新冠肺炎疫情防控当中，公众能够非常好的遵守防控的策略，充分的显示了广大人民群众健康素养水平的提升。