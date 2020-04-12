今年爱国卫生月活动有哪些不同？国家卫健委:突出服务于传染病防控

人民网北京4月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。针对今年爱国卫生月的活动和以往相比有哪些特点的问题，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安进行了回应。

毛群安介绍，一是把宣传爱国卫生运动的历史，弘扬爱国主义精神，作为今年爱国卫生月的一个重点内容。爱国体现的是我们每个人的社会责任，是团结起来办大事的理念，爱国主义精神在这次抗击新冠肺炎疫情中也得到了充分的体现。

二是针对环境的卫生整治，这次更加突出了服务于传染病防控。强调要聚焦重点场所（比如说企事业单位、社区、乡村、车站码头、公共交通工具等）、关注薄弱环节（比如老旧小区、城中村、城乡结合部、农贸市场、小餐饮店等），也要针对南北方不同的传染病流行特点，组织开展有针对性的病媒生物防制工作，为传染病防控奠定良好的环境基础。

三是针对疫情防控中群众特别关注的一些问题，比如饮食卫生习惯、和谐心态等开展更广泛的健康科普和社会发动。今年的爱国卫生月是由全国爱卫办、中央文明办、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、全国总工会、共青团中央和全国妇联9个部门联合组织开展的，各部门都结合重点工作，策划了许多专项的活动。通过多部门的联动和社会动员，让更多的公众积极参与到爱国卫生运动中来。