北京协和护理教育新百年研讨会在京举行

致敬护理先贤，前瞻学科发展。9月28日，北京协和医学院在京举行“协和护理教育新百年——护理教育的时代性和前瞻性”研讨会，全国护理界精英齐聚一堂，同庆协和高等护理教育100周年，共谋护理教育新百年发展。

研讨会现场

国家卫生健康委副主任曾益新在致辞时表示，国务院办公厅印发《关于加快推进医学教育创新发展的指导意见》，坚持问题导向，坚持服务行业需求，围绕调结构、提质量、促提升，提出了若干重要改革举措，希望协和医学院认真落实国务院决策部署，充分发挥专家学者荟萃的优势与作用，为国家谋划好未来中国医学教育发展道路，充分发挥国家队的示范作用，引领中国的医学教育改革发展，发挥优良传统，精耕细作，培养更多高质量的新时代医学人才，为加快建设健康中国、保障人民群众生命健康作出新的更大的贡献。

中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士做题为《协和护理百年：回望与展望》主旨报告，他指出，“护理有其深刻的专业性，体现着医学界的温度和厚度”，站在新百年起点上，“全社会都要理解和支持护士”的号召，以国务院“高度重视护理人才培养，增强一线护理力量”的指示为行动指南，牢记国家和人民寄予协和的为国培养医学与护理领军人才的使命，笃实努力，应对当前人口老龄化和疾病谱、生态环境、生活方式不断变化的挑战，进一步完善护理人才培养体系，遵循“灿烂其职业前景，严格其培养过程”的教育规律，拓宽护士职业发展路径，提升人文素养，改善护士职业发展前景。协和医学院会进一步进行现代护理学教育改革，培育兼具优秀科学与人文素养的护理学领军人才，引领中国护理学界适应国家和社会发展的步伐，承担起人民对护理的期望，促进我国护理事业的健康发展。

据了解，1920年9月28日，协和医学院护士学校正式开启，百年来，开设涵盖自然科学、社会科学和人文学科的课程设置，践行重视临床与社会实践的教学理念，培养了聂毓禅、周美玉等一大批具良好教育背景、受系统人文和科学训练的护理界领军人物，曾培养7位南丁格尔奖章获得者及大批领军人才。

北京协和医学院相关负责人表示，新中国成立后，协和护理教育在党的领导下，坚守立德树人根本任务，传承协和传统，积极探索高等护理教育改革，加强国际合作，开启卓越护理人才培养，推动护理教育再上新台阶。

协和护理百年历史人物、卓越人物发布仪式

为致敬护理先贤，大会特发布护理百年历史人物、卓越人物， 共有27位入选“协和护理百年历史人物”， 10位当选“协和护理百年卓越人物”。王辰院校长、吴沛新书记、国家卫生健康委医政医管局焦雅辉监察专员为出席会议的卓越人物代表颁发纪念牌。