中国医学科学院-北京协和医学院群医学及公共卫生学院、卫生健康管理政策学院成立

7月16日下午，中国医学科学院-北京协和医学院（简称院校）在原公共卫生学院基础上成立“群医学及公共卫生学院”，同时，为推动卫生健康治理体系和治理能力现代化，成立“卫生健康管理政策学院”，两学院成立仪式在北京协和医学院壹号礼堂举办。

会上，院校党委书记吴沛新宣布了两学院的人事任命。群医学及公共卫生学院首任院长由王辰院士兼任，杨维中任执行院长，江宇任副院长，冯录召任执行副院长；卫生健康管理政策学院由刘远立任执行院长，胡志民任常务副院长。

中国工程院副院长、中国医学科学院-北京协和医学院院校长王辰院士介绍了两学院成立的背景及意义。他指出，此次院校的公共卫生学科体系建设，将在国家战略层面促进弥合医防裂痕，推动医防协同；开展管理政策科学研究和实践探索，推动卫生健康治理体系和治理能力现代化。与原公共卫生学院相比，新成立的两个学院在学科体系建设、功能定位布局、人才培养机制方面更加完善，对整合院校系统优势，更好地发挥教学、科研、社会服务职能具有重要意义。

十二届全国政协副主席、中国科学院院士韩启德在讲话中，充分肯定了成立两个学院是院校以提高人群整体健康为目标，非常具有创新性的举措。他对两个学院的建设和发展提出了32字要求：“发挥优势，重点突破；学科交叉，沟通融合；加强基础，问题导向；摒弃浮躁，追求卓越”。他指出，院校要充分发挥自身优势，与更多学科进行交叉、打通、融合，在加强基础研究的同时，以问题为导向，做出一批确有社会效益的成果，扎扎实实、实实在在地走在学术前沿，争创世界一流。

十三届全国政协副主席、农工党中央常务副主席、协和医学院免疫学系主任何维教授对两学院发展提出希望。何维强调要充分认识公共卫生在国家发展大局、国家治理体系和治理能力现代化中的战略地位，找准定位，把国家发展目标任务作为两学院发展的当务之急。他希望协和人站在人类发展的历史高度，把公共卫生与新型科技攻关有效结合，把科技成果迅速大规模运用到人群疾病防控之中，建设有中国特色的协和公共卫生体系，为人类社会健康福祉做贡献。

国家卫生健康委科教司陈昕煜副司长表示，此次新冠疫情防控对全世界公共卫生工作提出了新的考验。协和医学院自建校以来就具有重视公共卫生的优良传统和辉煌历史。人才关乎国运，两学院的成立是协和人面向国家重大战略需求、解决全球重大公共健康问题的主动担当；是应卫生事业之所需、应时代发展之所唤的重大举措；是培养公共卫生高层次融合型人才、培养卫生政策的指挥型人才。

中国疾病预防控制中心主任高福院士说，上世纪80年代，两家单位曾联合创建公共卫生学院，希望今后能继续加强合作，把公共卫生人才培养工作写到人民健康事业上，写在祖国大地上；把研究成果放在书架上，用于创新理论，把研究成果放在货架上，用于治病救人，真正做出一番“顶天立地”的成就。

会议现场播放了牛津大学Muir Gray教授及美国中华医学基金会主席Lincoln Chen博士致辞视频。在国际上积极倡导群医学理念的Muir Gray教授指出，当前每个想要实现全民健康的社会都会面临着人口老龄化、医疗卫生资源的过度使用和浪费等挑战，北京协和医学院将公共卫生和临床医学从人群、医疗和公共卫生领域整合起来极具智慧，相信会成为中国第三次卫生革命的新起点。Lincoln Chen 博士结合协和医学院建校精神、20世纪公共卫生教育的发展，展望两学院的未来，他相信此次两学院成立将为培养21世纪专业人才开创新模式。

群医学及公共卫生学院执行院长杨维中教授发言表示，“志合者，不以山海为远”，学院愿与全国有识之士一道，建设基础扎实、特色显著、交叉融通、全国领衔的群医学及公共卫生学科体系，为国家医学科技创新和教育改革作有益探索。

卫生健康管理政策学院执行院长刘远立教授表示，要以“一分规划、九分执行”为思想引领，围绕“让院校软科学真正硬起来”这一核心目标，积极、务实、创新实施大人才引进、大财务支撑、大项目撬动的发展战略，打造中国卫生健康政策和战略研究领域的国家智库。

韩启德副委员长，何维副主席，原院校长巴德年、刘德培，王辰院校长、吴沛新书记共同为两学院揭牌。

教育部原副部长林蕙青、国家卫生健康委疾病预防控制局局长常继乐、国家卫生健康委医政医管局副局长邢若齐、清华大学副校长杨斌、院校领导、兄弟高校和科研院所相关负责人及社会各界代表参加会议，共同见证协和公共卫生新百年。会议由李青副院校长主持。

成立仪式后，两学院分别举办了首届群医学与公共卫生论坛和首届卫生健康管理政策发展论坛，围绕促进医防协同、疫情中与后疫情时代的医疗卫生管理等议题开展研讨。

成立后的群医学及公共卫生学院，设10个学系4个中心；卫生健康管理政策学院设5个学系，3个研究中心及1个政策模拟实验室。院校将坚实地践行现代医学教育思想，广纳天下贤才加入两院，为国家医学科技创新和医学教育改革作出有益探索，为健康中国作出更大贡献。