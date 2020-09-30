业界专家聚首重庆 共论“颜值经济时代”口腔医疗行业发展

图为出席媒体见面会的行业专家。主办方供图

中新网重庆新闻9月29日电(李娅)9月28日，Ormco奥美科正畸学术论坛在山城重庆正式拉开序幕，为中国万千正畸口腔医师带来一场前沿学术盛宴。同日，一场以“专业缔造美丽，为健康口腔保驾护航”为主题的媒体见面会，更是将专业口腔正畸带入公众的视野。

出席此次媒体见面会的行业专家有：四川大学华西口腔医学院副院长赵志河，中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林，重庆医科大学附属口腔医院副院长戴红卫，重庆医科大学附属口腔医院副院长宋锦璘，吉林大学口腔医学院副院长胡敏。会议由《世界牙科论坛》主编于大光主持。

今年6月，中华口腔医学会发布《关于坚决抵制口腔医疗商业化乱象的声明》，对非专业非规范操作“口腔美容”商业化乱象和非法行医行为，进行了强烈的谴责与坚决的反对。本次论坛是对于此项申明的积极响应，更是对于口腔行业规范管理与发展的深度阐述与思考。

图为四川大学华西口腔医学院副院长赵志河强调科学认知口腔正畸的重要性。主办方供图

“随着中国民众生活水准的不断提高，越来越多的人开始关注口腔健康与牙齿美学问题。对美的渴望触发了一场‘颜值经济’，催生了千亿美牙市场的同时，口腔商业乱象也随着对资本的渴望层出不穷。”四川大学华西口腔医学院副院长赵志河在会上提到，处于求美浪潮中的口腔正畸行业，想要规范化发展，需要清晰地认识到正畸的本质是医疗，是关于颜貌的科学，更需要行业各方携手，不断加强口腔正畸知识科普，提升公众对口腔正畸的科学认知。

互联网与社交媒体的不断发展，使得人们获取信息的渠道逐渐呈现碎片化甚至粉末化趋势，普通公众经常处于众多良莠不齐的信息中。中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林从“互联网+医疗”角度提出需要更好地利用好互联网技术，为消费者提供更准确的信息，为医生带来更优质的专业培训内容，而非利用互联网的便捷性，脱离提供专业技术的医生，自行利用网络上非系统化的信息进行正畸行为。

图为中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林就如何利用互联网技术发表看法。主办方供图

如何运用好“互联网+医疗”服务成为现场探讨的核心。重庆医科大学附属口腔医院副院长戴红卫分享了线上预约与咨询的医疗服务优势。重庆医科大学附属口腔医院副院长宋锦璘分享了关于将人工智能引用到儿童口腔正畸全周期智能化治疗管理之中的可能性，通过“早发现，早治疗，精准导医”带来更好的正畸医疗服务。

奥美科相关负责人表示，基于60余年的专业研究与案例积累，奥美科将不遗余力为中国口腔医务工作者以及中国的消费者，不断带来专业的产品、技术与知识，坚持用专业的精神打造美丽的微笑，与专业的医生携手为健康口腔保驾护航。