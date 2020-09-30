通过深化医改破解儿科医生荒

近日，因绩效考核过低，某地一家医院的儿科医护人员联名向院领导提出转岗。面对舆论场中的质疑声浪，院方发布声明，表示已调整了相关绩效发放标准，将儿科医护人员的绩效“倾斜”到平均水平。

以“联名”才实现“倾斜”，靠“倾斜”才达到“平均”，坎坷的“维权”过程，折射出的恰恰是当前不少儿科医生的现实困境。长期以来，在活多钱少、执业环境不佳等因素下，儿科医生人才颇为紧缺。数据显示，2019年我国每万名儿童仅对应4名儿科医生。同时，儿科医生还出现大批流失，其中半数以上都是35岁以下的年轻力量。随着“二孩时代”全面到来，儿医资源更加捉襟见肘。每到流感高发季节，儿科诊室人满为患、一号难求竟成常态。可以说，破解儿科医生荒已经成为一项紧要的社会课题。

儿科医生荒为何产生？一方面，儿科科室工作强度大，每天接诊百余人的工作量堪称全院前列；另一方面，儿科在业内常被称为“哑科”，孩子陈述不清、家长七嘴八舌，大大增加了诊疗难度。而孩子看病难免哭闹，有些家长却总怪到医护人员头上，更有甚者一言不合便恶语相向、大打出手，也导致儿科成为医疗纠纷的“高发地”。工作又难又累，待遇还处于“末流”，医学生里流传的“千万别干小儿科”的“忠告”背后，何尝不是从业者的深深无奈。

儿科医生荒只是表象，深层看还是行业改革的推进问题。随着医改进程，在“以技养医”而非“以药养医”的大逻辑下，如何以更专业、更细化的标准衡量医生的工作量，切实体现出他们的劳动价值，显然是必不可少的基础性工作。医院内部在薪酬待遇的设立上，对儿科、传染科、病理科等地位重要但待遇较差的“边缘”科室，根据实际情况进行倾斜。当然，相关部门、高校更要在专业培养、人才供给上多下功夫，不能总是等毕业生进了医院再“紧急”培训、调岗转岗。

中国儿科医学事业奠基人之一胡亚美院士曾言，“凌晨看到孩子苏醒过来，睁开眼叫我一声‘阿姨’或‘奶奶’时，我就会觉得世界上最幸福的人就是我。”医者仁心，儿科医生守护着孩子们的健康，也守护着未来的希望。全社会对儿科医生工作的特殊性多些理解，让他们获得更多职业尊崇感，也会让每一个孩子的童年更加健康。