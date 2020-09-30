新华社北京9月29日电 （记者王秉阳、李铮、何程、魏婧宇、王宁）国务院联防联控机制最近对部分省市开展秋冬季新冠肺炎疫情防控工作专项督查，对防控漏洞再排查、防控重点再加固、防控要求再落实，完善常态化防控机制，做好秋冬季防控准备，坚决防止疫情反弹。

9月25日—29日，国务院联防联控机制第四督查组对辽宁省开展督查。督查组采取听取汇报、查阅资料、座谈交流、现场检查、抽查暗访等多种方式，深入口岸、医院、学校、火车站、隔离点、疾控中心、农贸市场、居民社区等26家单位，就口岸防输入、疫情监测、核酸检测及重点场所防控等问题进行专项督查。

督查发现，辽宁省委、省政府坚决实施“及时发现、及时筛查、及时救治”的防控措施，构建4种应急场景，明确工作程序，确定支援的形式、范围和机制，开展应急演练。推广“十合一混采”检测技术，大幅度提高了新冠肺炎核酸检测效率。

在中国医科大学附属盛京医院，督查组专家、解放军总医院第五医学中心感控科主任庄英杰认真查看了发热患者接待点、发热门诊接诊流程，核酸检查点的感控设计，并与核酸“十合一混采”技术攻关团队负责人、中国医科大学附属盛京医院检验科主任刘勇，就低风险地区大规模检测筛查进行了深入探讨。

9月21日—25日，国务院联防联控机制第九督查组对广西秋冬季新冠肺炎疫情防控情况开展专项督查。广西陆地边境线较长，外防输入压力较大。第九督查组走访了南宁市和防城港市，对自治区和地方疫情防控指挥部、疾控中心、急救医疗中心等单位，以及一些学校、超市、车站等人员密集场所进行明察暗访。

位于防城港东兴市的东兴口岸是我国通往东南亚最便捷的通道之一，去年经东兴口岸出入境人员达1229万人次。第九督查组在东兴口岸仔细查看口岸对司乘人员和车辆备案管理情况，详细询问当地疫情防控措施。东兴市委书记唐轶昂介绍，今年以来，东兴严格把守边境一线关，建立了公安、外事、海关、海警等多部门参加的境外疫情输入防控联合执法工作机制，严防“三非”人员从陆路和海上入境。

第九督查组在实地走访中发现，广西相关联防联控机制比较健全，常态化防控和口岸防输入措施较为完善，但部分地区公共卫生专业人员配置不够，地方核酸检测能力存在不足，基层突发疫情应急工作预案操作性不强。针对这些疫情防控薄弱环节，第九督查组建议，广西应进一步扩充地方流调队伍，进一步提升核酸检测能力，加强医院的发热门诊建设，进一步完善和细化基层新冠肺炎疫情应急预案，加大生物安全管理力度，加强疫情防控物资储备等。

9月25日—29日，国务院联防联控机制第三督查组赴内蒙古满洲里、呼和浩特、二连浩特开展督查工作。

满洲里是中国最大的陆路口岸，为更好地开展疫情防控工作，满洲里海关增派了懂俄语的工作人员参与流行病学调查，并培训海关有关人员涉及实验室核酸检测相关工作，培训大大提高了工作效率和流行病学调查的准确度。督查组在满洲里口岸督查后建议，为海关的流调工作增派懂外语、懂医学的专业人员，同时继续加大对现有人员的培训。

满洲里口岸医疗救治医院是满洲里在今年4月出现境外输入疫情后，紧急改建成的方舱医院。5月31日正式休舱后，满洲里口岸医疗救治医院开始为秋冬季疫情防控进行准备。“之前改建时间紧，没有给医务人员建生活区，他们暂时住在院子里的板房，现在我们为医务人员改建了符合条件的室内生活区，不怕冬季严寒了。”满洲里口岸医疗救治医院副院长王刚说，医院配备了与床位相匹配的呼吸机、人工膜肺、心电监护仪等重症救治设备，还实行物资设备动态储备，满足30天满负荷使用需要。

9月24日—27日，国务院联防联控机制第一督查组一行对天津市秋冬季疫情防控工作进行了专项督查。督查组分为综合组、防控组和救治组，对天津市疫情防控指挥部、疾控中心、医院、港口、社区、养老院、隔离点等重点场所进行全面检查，对于其中存在的风险及时提醒，对于相关薄弱环节督促整改落实。

天津市卫生健康委党委书记、主任王建国介绍，为有效应对秋冬季疫情，天津市按照10倍于前期疫情规模研究设计各项准备工作，做到有备无患。

督查组实地查看发现，各医疗机构在门、急诊均设置了预检分诊点，所有患者进入医院机构都进行测温和流行病学史问询，同时所有医院入口都有入院登记扫码。该扫码系统可生成患者流行病学信息，相关部门可实时监测各医院来院就诊人员基本情况。督查组专家建议，增加门诊和急诊等公共区域的快速手消毒剂的配置，提高手卫生的依从性；急诊的输液室和留观室进一步加强通风和控制患者密度，减少感染风险；部分发热门诊的布局流程有待进一步优化和完善。

面对可能出现的秋冬季流感和新冠肺炎“双流行”挑战，天津将老人、儿童、学生等易感人群作为防控重点。据天津市疾病预防控制中心副主任张颖介绍，截至9月24日，天津市已接种疫苗17.8万剂，“一老一小”占40%以上，学生人群占15%以上。在此基础上，天津对其他秋冬季可能暴发的呼吸道、消化道疾病加强监测，提高医疗机构多病共防能力。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 13 版）