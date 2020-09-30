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产后腰背痛久不愈 阳虚、寒湿要调理

2020年09月30日08:14 来源：羊城晚报

专家：广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长 张忠德教授

医案 小孙，35岁，产后腰背痛5年余

小孙5年前生了个可爱的小男孩，产后因突发状况没坐好月子，不久后腰背部疼痛难忍，翻身及起床都困难，稍微动下就出很多汗，还怕冷。曾到当地医院拍片提示双侧骶髂关节致密性骨炎，热敷、理疗后腰痛好转，但背痛仍在。近几年工作繁忙，作息不规律，背痛日渐加剧，还伴晨起双上肢酸软无力，手指肿胀感，起床活动后双上肢肿胀感才稍微减轻。小孙尝试过各种止痛药，但一停药又复发，渐渐还时常胃痛，疲倦乏力，头晕头痛。工作一忙不适更严重。近几个月夜尿频频，每晚都要起来五六次，睡眠也不好，于是来找德叔求救。

德叔解谜 脾肾阳虚，寒湿内阻

小孙产后损伤气血，没有好好调养，还感受了寒湿邪气，未及时治疗，所以出现腰背痛。虽经热敷理疗治疗，但气血亏虚之本仍在，繁重工作加重了气血耗损，累及阳气，阳气无法行至双上肢，出现酸软肿胀；脾胃为气血生化之源，服用过多止痛药损伤脾胃，气血更虚，出现胃痛、头晕；脾阳不足，就需要调动先天之本——肾阳来温煦脾阳，长此以往，脾肾阳气俱损，气化功能下降，便出现怕冷、尿频。治疗上，德叔以健脾固肾温阳、强壮筋骨为主，服用中药半个月后，小孙腰背痛减轻了一大半，头晕、胃痛明显改善，夜尿也减少了。

预防保健 艾灸、推拿祛寒

小孙的腰背痛病，根源在气血亏虚，但也存在局部寒湿阻滞。德叔建议在口服中药之余，配合穴位按摩及艾灸等外治法祛寒。按摩选穴：脾俞穴、肾俞穴。操作方法：用拇指或食指指腹，置于穴位处按揉，力度要适中；每个穴位按揉150～200次，每日1次。平时可在膀胱经、督脉上进行艾灸，具体操作方法：将点燃的艾条置于离皮肤2～3cm处，进行熏灸；每个穴位灸10～15分钟，1周灸2～3次。

脾俞穴：位于后背，肚脐对应的是第2腰椎，再往上数3个关节，左右两侧1.5寸（2横指）处。

肾俞穴：位于后背，肚脐对应的是第2腰椎，旁开左右两侧1.5寸（2横指）处。

膀胱经：在后背循行于人体后正中线。

督脉背部循行：循行于后正中线旁开1.5寸（2横指）、3寸（4横指）处，左右各2条。

德叔养生药膳房 猪骨煲牛大力

材料：猪排骨500克，陈皮3克，牛大力40克，巴戟天15克，精盐适量。

功效：健脾补气温肾。

烹制方法：诸物洗净，猪排骨切段，放入沸水中焯水；上述食材放入锅中，加清水1500毫升（约6碗水的量），武火煮沸后改为小火煲1.5小时，加入精盐调味即可。此为2-3人量。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈中）

(责编：许晓华、李轶群)


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