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刘清泉：中医中药对流感治疗在四大方面效果非常好

2020年09月29日17:22 来源：人民网-人民健康网

人民网北京9月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示，传染病是较为古老的疾病，中医中药作为几千年的医学，对传染病防治积累了非常丰富的经验。

刘清泉介绍：“比如在发病特点上，中医认为传染病发生发展的三个重要环节——天、地、人。所谓的天，是指自然气候、环境变化；地，是“疫戾”的致病邪气对人类的攻击；人，是人的抵抗力。在这个基础上，中医药对于传染病防治，更关注人的抵抗力和人体机能平衡的调整，黄帝内经讲‘正气存内，邪不可干’、‘虚邪贼风，避之有时’。用通俗的话讲，就是我们每个人要养好正气，提升抵抗力，是防治传染病尤其是呼吸道传染病的一个重要内涵。在防治传染病方面，中医从理论层面和技术层面都非常丰富；在治疗方面，中医有非常完整的中药汤剂，也有非常好的中成药，针灸、推拿等中医非药物疗法，对传染病治疗也有非常好的疗效。”

刘清泉说：“近几年，在国家卫生健康委联合国家中医药管理局颁布的各种传染病指南和诊疗方案里，中医药的内容应该说越来越丰富，临床疗效证据也越来越好。至于流感，中医中药几千年来，流感治疗是最多的一个疾病群，对于流感治疗中医中药表现在四大方面效果非常好。

第一，退热时间较快、较稳、较持久，这也是中医药治疗流感的重要特色。根据古方里面，比如银翘散、麻杏石甘汤、小柴胡汤、达原饮等，还有老一辈名中医积攒治疗流感的经验名方研制的中成药，取得了非常好的疗效，目前循证证据也越来越充分。所以，中医药治疗退热这一块是最大优势。

第二，对如咽喉疼痛、全身疼痛等一些症状的解除，效果也非常好。这也体现了中医不但治疗病，也针对于这些证候。中医认为，咽喉疼痛和浑身关节酸疼，一种是风寒，一种是风热，这体现出对于证候治疗和多靶点治疗的优势。

第三，中医对流感的治疗，对于感冒后出现咳嗽症状的减少，是非常好的。中药治疗越早，出现咳嗽的机会就越少，或者越轻。

第四，对于一些重症和危重症，中西医联合救治，对减少抗菌素的使用、减少呼吸机的使用，以及对于降低病死率方面，也有很好的作用。”

“所以说，中医药对于不仅是呼吸道的其他传染病，还是对于流感，从理论层面上应该说很丰富，从技术层面上准备也越来越丰富，从药物层面和物质准备层面也非常丰富。”刘清泉总结说。

(责编：李轶群、孙博洋)


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