老人独居，房子别太大

受访专家：中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长 杨萍

本报记者 李珍玉

老伴去世后, 孙阿姨一直独居在一间200平米的复式公寓。虽然女儿每周末都过来探望，但半年来，她总觉得家里冷冷清清，吃不好、睡不香。

“过大的房子不利老人身心健康，特别不适合独居老人。”中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长杨萍介绍，我国有超过2000万独居老人，无论在农村还是城市，像孙阿姨这样住大房子的不在少数，但房子太大会给他们带来诸多不便。比如，老人日常清洁比较吃力，会增加“老了”的无力感；屋大人少，空荡荡的环境会让人感到孤独；旧物堆积，老人睹物思人，不免感伤……时间久了，就可能会带来一系列情绪问题，如焦虑、抑郁，进而影响身体健康。同时，房屋空间过大，老人取物、收纳不便，或杂物堆放过多，还可能增加跌倒风险。

“老人在家时间增加，家居环境一定要适合老人日常生活，以舒服方便为宜。”杨萍说，“建议家人和老人一起商量，看看是在现有住房格局上做些调整，还是换个小一点的房子。在尊重老人意愿的前提下，可根据老人以往习惯和当下需要，决定住房大小。对感到房子过大的老人，杨萍给出以下几点“改造”建议。

邀请他人共住。相对年轻、性格开朗、对外界有好奇心的老人，若子女不在身边，可借鉴外国经验，把一间卧室租给年轻人居住。性格内向，对作息、生活方式较严苛的老人不建议采取此措施。

改变房间使用功能。房间多的，可以把其中一间闲置不用，或改变其用途。比如，依据老人的爱好变为书画室、茶室，或唱歌、跳舞的练功房等。

增加环境温馨感。比如，将灯光换成暖色调的，增加有意趣的挂画、饰品，将窗帘、床单换成有温馨图案的。健康状况良好的老人，可以尝试种些花草，养养小动物，给生活增添一些情趣。

杨萍提醒，做以上“改造”时，日常物品摆放不要变动太大。老人记忆力随年龄增长减退，环境越熟悉，老人生活越得心应手，因此，常用物品摆放位置、拿取东西的路径等尽量不要有太大改变，以免增加老人记忆负担。▲