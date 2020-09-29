“洗眼神器”真能洗出脏东西？别信，流泪才是最好的清洁！

当今社会，市民的生活已经越发离不开电子产品，熬夜的市民也越来越多。为此，宣称“洗出眼睛杂质、脏东西”“给眼睛来一场SPA”的洗眼液受到不少市民欢迎。但也有市民用过后，并没有达到理想的效果，反而造成不适，洗眼液真的有这么神奇吗？

长期使用洗眼液眼睛更干涩

今年23岁的市民陈小姐从事传媒工作，有着低度近视，平时主要佩戴隐形眼镜。因为工作需要经常接触电脑，她时常觉得眼睛干涩、疲劳。“同事推荐说洗眼液可以清洁眼睛，缓解疲劳。我在网上看了下，一瓶就几十块钱，抱着试一试的心态我就买来用了。”陈小姐说，在使用之初，洗眼液清洗过眼睛后，可以看到洗眼液里有一些白色的絮状物和一些看起来像灰尘一样的颗粒，的确有让人“眼前一亮”的感觉。于是，每当陈小姐觉得眼睛不适时，都会用洗眼液清洗一下，但逐渐效果却不太理想了……

“用的时候还是感觉比较舒服，但不用眼睛就觉得特别干，比之前没洗眼睛的时候更恼火。后来咨询了学医的朋友，她建议我停用，果然停用后就好多了。”陈小姐说。记者还咨询了4名使用过洗眼液的市民，有3名使用频率都不高，并没有不良反应。而一名每周曾使用四五次洗眼液的市民，也出现过和陈小姐类似的情况。

洗眼液功效和眼药水相似

据了解，目前市面上销售的洗眼液主要分为两种，一种为用瓶盖或提供容器盛放洗眼液的包装，通常是一瓶数百毫升的洗眼液进行销售。另一种则是几十毫升为一小包装的一次性洗眼液。两者之间，一次性包装售价更贵。而根据品牌、侧重功效的不同，价格也有着几十元的浮动空间。

从商家宣传看，洗眼液主要针对的是眼部化妆品残留，佩戴隐形眼镜后的异物感、干涩感，清洗进入眼部的风沙、灰尘，游泳后眼睛沾染的漂白粉、消毒水。甚至还有商家暗示，可用于长期使用电脑、手机导致的视网膜损伤，但没有直言洗眼液对此有功效。

就此，记者咨询了市药监局相关人士，对方介绍，洗眼液主要有缓解疲劳、润眼的功效，这些功能和眼药水也有相似之处。市民之所以使用洗眼液后会产生一些白色的絮状物，这大多都是眼睛正常代谢后的细胞，对于眼部健康没有影响。事实上，人们眨眼睛，就会有泪液分布包裹在眼球，形成泪膜，如果有异物进入眼睛，人就会出现流泪水的应激反应。眼泪中含有一些溶菌酶和矿物质，可以起到一定的杀菌清洁作用。对于没有眼部疾病的市民来说，流泪就是对眼睛最好的清洁。

购买洗眼护眼产品请注意

市药监局相关人士提醒市民，市面上一些护眼产品含有山梨酸钾、苯扎氯铵等防腐剂成分，长期使用会加重干眼症状，导致药物性结膜炎等症状。因此，市民在购买时最好选择不含防腐剂成分的洗眼、护眼产品。

同时，对于一些含有冰片类成分的产品，可以起到收缩血管的作用，减轻眼球充血、红血丝等症状。但不使用可能存在“反弹”的情况，因此建议不要太过频繁使用。（记者 文翰）