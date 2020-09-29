联防联控机制：全面开展流感防控增加基层流感疫苗接种点

人民网北京9月29日电（董童）据国家卫生健康委官网消息，为进一步做好2020-2021年流行季全国流行性感冒防控工作，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组制定了全国流行性感冒防控工作方案（2020年版）（以下简称“方案”）。

方案提出，各地要根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规规定，按照党政主导、部门协作、动员社会、全民参与的工作机制，坚持预防为主、防治结合、中西医协同、依法科学、联防联控的防控策略，实施“强化监测预警、免疫重点人群、推进多病共防、规范疫情处置、落实医疗救治、广泛宣传动员”的举措，全面开展流感防控工作。

方案同时从加强工作统筹、密切部门协作、推进中西医协同、强化疫情监测预警及分析研判、推动秋冬季多病共防、鼓励重点人群流感疫苗接种、提高疫苗接种便利化、加强对重点机构及人群密集场所疫情防控、及时处置聚集性疫情、提高医务人员流感防治水平、严格预检分诊、全力做好救治工作、统筹做好中医药防治流感工作、做好院内感染控制、加强国际交流、狠抓防控工作落实、切实保障防治物资供应等17个方面，对全国流感防控工作提出更加精准、细致的要求。

方案强调，接种流感疫苗是全球公认的防控流感的有效手段。要以医务人员、儿童、老年人及慢性病患者等为流感疫苗接种重点人群，切实减少医务人员感染流感后传播给病人的风险并维持医疗机构正常运转，降低儿童、老年人、慢性病患者患流感后出现重症和死亡风险。推动各地结合当地实际，制定接种政策，降低重点人群疫苗接种费用，提高疫苗接种率。同时，通过增加基层流感疫苗接种点、提早启动疫苗接种、延长疫苗接种周期、增加每日服务时间等措施，为群众提供便利化服务。鼓励在学校、幼儿园、养老机构等单位组织开展集中接种，提高儿童疫苗接种率。要组织开展流感疫苗需求评估，密切跟踪疫苗采购、供应、配送、接种等情况分析，适时加强流感疫苗动态调配，保证接种点疫苗均衡供应。指导各级各类医疗卫生机构按照流感诊疗方案，提早采购相关诊疗药品和物资。

方案还提出，要充分发挥发热门诊“哨点”作用，规范预检分诊、发热门诊工作流程，强化呼吸、儿科诊疗能力，支持同时开展新冠病毒、流感病毒等多种病原的检测，做好鉴别诊断，确保及时采取针对性防控措施。同时，充分利用县域医共体的网络优势，发挥基层医疗机构“守门人”作用，完善分级诊疗策略措施，引导公众合理就医。细化流感医疗救治工作方案。按照“四集中”原则，合理调配医疗资源，充实医疗力量，加强医务人员培训和药品物资储备，确保医疗秩序平稳。有效实施患者规范治疗，控制重症发生率，降低病死率。

附：全国流行性感冒防控工作方案（2020年版）