太原：社区医院建设提速

记者近日从山西省太原市卫生健康委获悉，该市将全面推进社区医院建设，到2020年年底力争将50%达到推荐标准的基层医疗卫生机构建成社区医院，到2025年社区医院建设布局合理，覆盖所有县（市、区）。

根据近日出台的《太原市全面推进社区医院建设实施方案》，该市要通过社区医院建设推动医疗卫生资源配置更加优化，基层医疗卫生服务功能更趋完善，基层医疗服务能力和服务利用率有效提升。

据悉，该市将进一步完善社区医院房屋、设备、床位、人员等资源配备，加强信息化等基础设施建设和设备提档升级，重点健全临床、公共卫生、医技等科室设置，并注重数据共享、业务协同和综合管理；提高社区医院门诊常见病、多发病的诊疗、护理、康复等服务，鼓励建设特色科室，有条件的可设立心理咨询门诊；合理设置床位，主要以老年、康复、护理、安宁疗护床位为主，并结合实际开设家庭病床；提高中医药服务和医疗康复能力，广泛推广和运用中医药适宜技术，加强基层中医馆建设。

同时，在社区医院试点家庭医生首诊制度；二级医院不具备诊疗能力的疾病，社区医院可直接转诊至三级医院；鼓励社区医院与二级以上医院、独立设置的医学检验中心、医学影像中心、病理中心等机构，建立协作关系，实现医疗资源共享；加强社区医院人员配备；鼓励二、三级医院医师注册到社区医院；设置独立的呼吸道疾病诊室、候诊区和应急隔离室，发挥社区医院对发热病人的哨点作用。（记者崔志芳）