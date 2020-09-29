陕西新增3例境外输入确诊病例、1例境外输入无症状感染者

人民网西安9月29日电 据陕西省卫健委消息，9月28日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至9月28日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

9月28日0-24时，新增报告境外输入确诊病例3例、无症状感染者1例，确诊病例治愈出院4例，无症状感染者解除医学观察1例。截至9月28日24时，累计报告境外输入确诊病例161例，出院136例，在院25例。累计报告境外输入无症状感染者100例，转为确诊病例3例，解除医学观察73例，尚在医学观察的无症状感染者24例。

今日新增：陕西新增报告3例境外输入确诊病例中，1例为9月25日由刚果（金）经比利时布鲁塞尔至北京HU492航班乘客，1例为9月25日由塞拉利昂经比利时布鲁塞尔至北京HU492航班乘客，1例为9月15日由菲律宾经日本东京至西安MU594航班乘客；新增报告1例境外输入无症状感染者为9月25日由刚果（金）经比利时布鲁塞尔至北京HU492航班乘客。9月25日HU492航班、9月15日MU594航班到达西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。9月15日MU594航班1名无症状感染者在隔离医学观察期间转为确诊病例。

当前全省隔离密切接触者464人，其中境外输入密切接触者463人，外省协查密切接触者1人。

确诊病例1：刘某某，男，49岁，山东籍，9月25日HU492航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例2：周某，男，30岁，湖南籍，9月25日HU492航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例3：郭某某，男，26岁，山东籍，9月15日MU594航班乘客。9月16日确诊为无症状感染者，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

无症状感染者：严某某，女，50岁，福建籍，9月25日HU492航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

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