秋分后，凉风一吹，有的人鼻塞流涕、喷嚏不断、咽痒咳嗽，有些人皮肤瘙痒，有些人会觉得全身关节像“漏风”似的，凉风直往骨头缝里钻，有些人会胃痛、肠鸣、腹泻……这些在中医里都是“怕风”所致。

中医认为，“风”邪是常见的致病原因，易兼夹寒、湿、燥、热等邪气而伤身。人体之所以能抵御外邪侵袭，是因为“正气”的存在。负责抵御风邪的“正气”，中医称作“卫气”，属阳气的一种，为肺宣散之气，具有温养内外、护卫肌表、抗御外邪、滋养腠理、开阖汗孔等功能。所以，当气虚、阳虚，尤其是肺气虚时，人就容易怕风，出现恶寒、鼻塞流涕、喷嚏、咽痒、咳嗽、自汗等表现。

风性轻扬升散，善行数变，具有升发、向上、向外的特性，侵袭头部，会出现头晕、头痛；侵袭皮肤，易发生皮肤瘙痒症；侵袭关节，会造成关节痛。通常情况下，风越冷，疼越甚。如果有“怕风”表现，应如何调理呢？

肺气虚，易感冒，易自汗，易过敏性鼻炎，乃是卫虚腠理不密，感受风邪所致，当以益气固表为主，可选用玉屏风散调理。此药也是体质虚弱者预防感冒良方。不用成药者，可选用黄芪6克、白术3克、防风3克，加大枣3枚，代茶饮用。秋季多燥，如夹燥邪，易出现咽干、咽痛、过敏性皮炎，可在上方中加百合、桑叶等养阴润肺、清肺润燥之品。

风邪侵袭头部，出现头晕、头痛时，应以避风避寒为主。“巅顶之上，唯风药可到也”，吹风出现的头痛，多为风寒头痛，当选用川芎、白芷、羌活、细辛、防风等药物祛风止痛，但应在医师的指导下辨证使用。平素可酌情选用天麻、川芎等药代茶饮，可起到预防保健作用。

风邪侵袭关节，出现关节痛，尤其是游走性关节痛，多为风邪夹寒、夹湿，俗称风寒湿痹。此类病痛怕风怕寒，多为阳气亏虚，平素自我调理，可外用温经散寒、温通经络之法，艾灸最为方便有效。选用穴位为大椎（颈后隆起最高处，低头时可摸到）、风门（脊柱两旁第二胸椎旁开1.5寸）、风府（从项后发际正中上推至枕骨即是）、合谷（手部虎口处）、曲池（屈肘时，肘横纹末端向外两横指处）等。需要提醒的是，头痛时也可选头面为主的穴位按摩，比如太阳穴；关节痛可加选疼痛关节阿是穴（有痛便是穴）艾灸。▲