全球新冠死亡人数逼近100万 世卫：真实数字可能被低估！

中新网9月29日电 据外媒报道，世界卫生组织官员28日表示，新冠病毒大流行造成的官方死亡人数，可能低于真实数字。目前全球报告的新冠死亡人数已经逼近100万人。

根据约翰斯·霍普金斯大学最新汇编的数据，截至北京时间9月29日上午6时23分，新冠病毒已在全球造成至少999667人死亡。数据还显示，美国是世界上死亡人数最多的国家，至少有205024人死亡。巴西紧随其后，死亡141741人，印度其次，死亡95542人。

不过，世卫组织紧急情况计划执行主任迈克·瑞安28日日表示，真实的感染和死亡数字很可能被低估了。

“当你统计任何东西时，你都无法完美地统计出结果。但我可以向你保证，目前的数字可能是低估的真实死亡人数，”当被问及全球死亡人数时，他在该机构日内瓦总部的新闻发布会上说。

7月发表在《JAMA内科杂志》上的一项研究发现，美国因新冠病毒死亡的人数可能被低估了28%。耶鲁大学的研究人员使用美国国家卫生统计中心的数据，将美国超额死亡人数与报告的每周死亡人数进行了比较。

5月，美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，曾经是美国疫情中心的纽约市确认有5000人可能是因新冠病毒死亡的，但并未计入官方死亡人数。

白宫曾经引用过的一个来自卫生计量与评估研究所的模型显示，从现在预计到明年1月1日，将有371500名美国人死于新冠病毒。

世卫组织官员28日还表示，世界将不得不“与新冠病毒一起生活一段时间”。

世卫组织官员敦促世界领导人和公共卫生官员改善诊断和卫生系统，以能够更好地应对未来的疫情发展。

在新闻发布会上，世卫组织总干事谭德塞宣布达成一项协议，向全球发送1.2亿个新冠病毒快速检测(试剂)，尤其是在中低收入国家。

几天前，世界卫生组织曾表示，如果各国不统一努力抑制新冠病毒的传播，死亡人数翻一番“并非不可能”。

“这当然是不可想象的，但并非不可能，因为如果我们想想在九个月内失去100万人，然后看看在接下来的九个月内是否能获得疫苗的现实，这对每个参与者都是一项艰巨的任务，”瑞安日前在谈到关于新冠病毒死亡人数是否可能增加到200万人时说。