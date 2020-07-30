新冠病毒谱系可能已在蝙蝠中传播几十年

据新华社伦敦7月28日电 （记者张家伟）一个国际团队28日在英国期刊《自然·微生物学》上发表报告说，新冠病毒可能在40年至70年前从与之关系最紧密的蝙蝠病毒中分化出来，这意味着产生新冠病毒的病毒谱系可能已在蝙蝠中传播几十年了。

深入了解新冠病毒的演化历史有不小难度，因为不同病毒之间会交换遗传物质而重组，病毒基因组亚区可能起源于不同的祖先。已有的研究将蝙蝠病毒RaTG13鉴定为与新冠病毒关系最密切的病毒，也有研究在穿山甲体内发现了相似的冠状病毒。

来自美国宾夕法尼亚州立大学、英国爱丁堡大学、中国香港大学等机构的研究人员基于乙型冠状病毒支系B（新冠病毒所属的冠状病毒亚属）的基因组数据，分析了新冠病毒的演化历史。

研究表明，RaTG13和新冠病毒拥有共同的单一祖先谱系，估计新冠病毒分别于1948年、1969年和1982年从乙型冠状病毒支系B中的蝙蝠病毒中分化出来。

这项研究还得出结论，虽然新冠病毒和穿山甲携带的有关病毒拥有一个共同祖先，而且穿山甲可能在新冠病毒从动物传给人类的过程中发挥了一定作用，但穿山甲不大可能是新冠病毒的中间宿主。

研究人员认为，新冠病毒分化时间长，表明可能存在未取样、具有潜在传染力的蝙蝠病毒谱系。同时，蝙蝠病毒谱系中病毒重组的现有多样性和动态过程，证明了要事先鉴定出有可能引发重大人类疫情的病毒相当困难。