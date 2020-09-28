说到人的“魂魄”，很多人认为是迷信，其实中医里的“魂魄”讲的是人的精神状态。

古籍《灵枢·本神》曰：“肝藏血，血舍魂……肺藏气，气舍魄。”父母生殖之精结合瞬间，就有了“魄”，为先天所得，气为“魄”提供居所，并滋养“魄”。因此，可以讲，气血足、精足则“魂魄”强，精神就充盈。“魂魄”异常表现为梦中惊骇、恶梦、梦游、梦魇等不良梦境，思维不能集中，甚至思维散乱，出现幻视、幻闻、幻听等症状。

中医对症治疗，多滋阴补血、益精养气，将浮越在外的阳气收敛起到降火功效。临床上，药物多选具有镇敛作用的琥珀、龙骨、牡蛎、朱砂、龙齿、磁石、菖蒲、人参、茯苓等。若病由其他脏腑牵连所致，就要兼治脏腑，并辅助心理治疗、自我调适。除了针对性治疗，还可以通过按揉穴位、练气功调理。

按揉穴位。由情志导致的气机不畅，可以按揉十二井（位于四肢末端，包括少商、商阳、厉兑、隐白、少冲、少泽、至阴、涌泉、中冲、关冲、足窍阴、大敦）、四关（合谷、太冲穴的总称）、四花穴（膈俞与胆俞两穴的合称）。因为五脏导致的情志问题，可以按揉魄户、神堂、魂门、意舍、志室，以及其对应的五脏背俞穴。

握固。握固可以培养“浩然正气”，抵御外邪侵害。具体方法：以大指掐压无名指根部，然后屈曲其余四指，稍稍用力，大拇指握牢。

叩齿吞津。早晨醒来，先不说话，摒弃杂念，全身放松，心神合一，闭目，然后使上下牙齿有节奏的互相叩击，铿锵有声，次数不限。刚开始锻炼时，可轻叩20次左右，随着进展，可逐渐增加叩齿的次数和力度，一般以36次为佳。吞津即叩击后，用舌在腔内贴着上下牙床、牙面搅动，用力要柔和自然，先上后下，先内后外，搅动36次。当感觉有唾液产生时，不要咽下，继续搅动，等唾液渐渐增多后，用舌抵上腭部以聚集唾液，鼓腮用唾液含漱几次，最后分三次慢慢咽下。

鸣天鼓。两手掌心搓热后，紧按两耳外耳道，两手的食指搭在中指上，向脑后枕骨轻轻叩击60下，发出像敲鼓一样的声音。▲