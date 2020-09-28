热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

四种情况不宜喝黄芪

首都医科大学附属北京中医医院主管药师 毛 跃 □副主任药师 陈占功

2020年09月28日08:57 来源：人民网-生命时报

黄芪在中国已有两千多年的历史，它是一味具有良好保健作用的中药饮片，味甘，性微温，归脾、肺经，有补气固表、排毒、利尿、生肌的功效，其中以补气最为突出，兼有养肾强身的作用。不过，中医讲究辨证，再好的“补品”也不是所有人都适合，四种情况尤其要慎重。

上火不要喝：黄芪虽有滋补作用，日常出现声音嘶哑、咽喉痛等明显上火的情况，就不要喝黄芪水了，若是上火时饮用，就相当于雪上加霜，加重上火。

夏天不要喝：夏季喝容易上火，出现流鼻血等情况。想饮用黄芪水，最好在天气变凉以后，如秋冬季节，效果更好。

睡前不要喝：一般在睡觉前，不建议喝黄芪水。黄芪含有扩张血管、促进血液循环的成分，会影响睡眠质量，并且还有利尿作用，导致夜尿次数增多。

血压高不要喝：科学研究表明，黄芪对血压有双向调节作用，即轻用（15克以下）有升压作用，重用（30克以上）有降压作用。常用代茶饮剂量的黄芪就有升压作用，若是喝了反而加重病情。

总之，适量饮用黄芪水会起到良好的补气强身作用，尤其适合用于气虚乏力、久泻脱肛、自汗、水肿、子宫脱垂、糖尿病、疮口久不愈合等。但黄芪毕竟是中药，服用要注意禁忌，特别是患病时要及时就医，遵医嘱用药。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn