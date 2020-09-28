黄芪在中国已有两千多年的历史，它是一味具有良好保健作用的中药饮片，味甘，性微温，归脾、肺经，有补气固表、排毒、利尿、生肌的功效，其中以补气最为突出，兼有养肾强身的作用。不过，中医讲究辨证，再好的“补品”也不是所有人都适合，四种情况尤其要慎重。

上火不要喝：黄芪虽有滋补作用，日常出现声音嘶哑、咽喉痛等明显上火的情况，就不要喝黄芪水了，若是上火时饮用，就相当于雪上加霜，加重上火。

夏天不要喝：夏季喝容易上火，出现流鼻血等情况。想饮用黄芪水，最好在天气变凉以后，如秋冬季节，效果更好。

睡前不要喝：一般在睡觉前，不建议喝黄芪水。黄芪含有扩张血管、促进血液循环的成分，会影响睡眠质量，并且还有利尿作用，导致夜尿次数增多。

血压高不要喝：科学研究表明，黄芪对血压有双向调节作用，即轻用（15克以下）有升压作用，重用（30克以上）有降压作用。常用代茶饮剂量的黄芪就有升压作用，若是喝了反而加重病情。

总之，适量饮用黄芪水会起到良好的补气强身作用，尤其适合用于气虚乏力、久泻脱肛、自汗、水肿、子宫脱垂、糖尿病、疮口久不愈合等。但黄芪毕竟是中药，服用要注意禁忌，特别是患病时要及时就医，遵医嘱用药。▲