第十届CSTAR/CRDC论坛在京举办 聚焦风湿免疫学科建设

2020年9月25日，第十届CSTAR/CRDC论坛暨中国风湿免疫病医联体联盟CRCA年会，在北京人民日报社举行。本届论坛由国家皮肤和免疫疾病临床医学研究中心、中国风湿免疫病医联体联盟、国家风湿病数据中心、中国风湿免疫病医联体联盟、国家风湿病数据中心、中国系统性红斑狼疮研究协作组、中国医药教育协会、北京医学奖励基金会、中关村创研医学工程研究院主办，人民网·人民健康、医平方（北京）健康科技有限公司协办。

本届论坛以推动风湿病学领域的临床医学研究、提高风湿病的规范化诊治水平为目的，围绕临床科研和疾病诊治中的热点问题和创新方法，结合医联体联盟的组织形式，探讨医联体工作内容和方法，规范临床诊疗行为，推进基层医师队伍建设。

活动分为三个环节进行，在第一环节“中国风湿免疫疾病诊疗服务体系发展促进行动专家峰会”中，国家卫健委医政医管局医疗管理处处长张文宝在致辞中表示，风湿免疫性疾病作为一类严重的慢性疾病，患者诊疗需求与日俱增，为此国家卫健委颁布了《综合医院风湿免疫科建设与管理指南》，助力我国风湿病领域专家攻坚克难，共同推动中国风湿病学事业的进步，满足人民群众日益增长的需求。

中国医师协会风湿免疫科医师分会会长曾小峰在会上谈到，随着相关文件的出台，中国风湿免疫性疾病学科近几年得到了快速的发展，未来将以临床应用为导向，依据数据库的建立，为国家政策提供更多的支持。

在活动现场，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心、中国医师协会风湿免疫科医师分会以及中国风湿免疫病医联体联盟，与辉瑞公司签订了中国风湿免疫病诊疗服务体系发展促进项目战略合作意向书（C—RISE），以促进风湿免疫学科的加速发展和建设。辉瑞生物制药集团中国区首席医学官曹峻洋博士表示，辉瑞有义务把更多的创新药物送到临床，更广泛地、更便捷地服务于患者。

在活动的第二个环节NCRC相关学科建设研讨会中，曾小峰带来“《综合医院风湿免疫科建设与管理指南（试行）》计划及未来三年工作展望”报告。他认为人才培养及科室建设是未来工作的重点，同时希望以大数据的真实数据手段开展风湿免疫病分级诊疗规范和评估诊疗实施性研究，促进医疗质量提升。

北京协和医院风湿免疫学科主任医师、教授、博士生导师田新平全面剖析中国类风湿关节炎发展的现状和国家风湿免疫专科发展历程。

活动第三个环节发布了《中国系统性红斑狼疮发展报告2019》。北京协和医院风湿免疫科科室副主任李梦涛从中国诊治现状、如何提高红斑狼疮诊治水平、以及今后发展契机三个方面对报告进行了解读。

哈尔滨医科大学附属第一医院副院长、风湿免疫科主任张志毅教授发表了“从指南看红斑狼疮的疾病控制和达标之路”的学术报告，他指出随着靶向药物的出现，狼疮治疗策略也发生了改变，在治疗方面应遵循达标治疗原则、最终达到保护脏器功能衰竭，控制复发，减少激素剂量，让患者恢复他的社会角色的目的。

据悉，中国系统性红斑狼疮研究协作组（CSTAR）是中国一家多中心协作参与的系统性红斑狼疮研究组织，旨在建立中国可持续发展的研究模式。其成员多为参与国家“十二五”科技支撑计划——《系统性红斑狼疮的综合诊断与治疗》研究计划的研究中心成员。

浙江省风湿病学会主任委员、中华风湿病学会常委林进、重庆西南医院中医与风湿免疫科主任方勇飞、郑州大学第一附属医院风湿免疫科主任刘升云等风湿免疫学专家参与了会议并作经验分享。