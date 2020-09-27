国家卫健委：9月26日新增确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京9月27日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（辽宁4例，福建4例，四川3例，广东2例，上海1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例5例，解除医学观察的密切接触者560人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例176例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2802例，累计治愈出院病例2626例，无死亡病例。

情况显示，截至9月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例176例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80541例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85351例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者830723人，尚在医学观察的密切接触者7160人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察30例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者391例（境外输入389例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5615例。其中，香港特别行政区5059例（出院4777例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区510例（出院480例，死亡7例）。