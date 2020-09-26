《高校新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控指南》在京发布

9月24日，中国医学救援协会《高校新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控指南》（以下简称《指南》）标准发布会在京召开。《指南》明确了高校在有序复学复课的同时，要把维护师生生命安全和身体健康放在第一位，压实主体责任，强化联防联控，从教学到日常生活均提出常态化防控措施标准建议。

发布会现场

《指南》提出，各高校要建立与疫情常态化防控相适应的组织机构和工作机制，组建疫情防控工作领导小组，搭建学校、学院、系部、班级四级防控体系。

《指南》建议，高校可根据需要关闭部分校门或调整校门开放时段，寄宿制学校和具备条件的高校宜实行封闭式管理。严控家长和外来人员入校。本校师生、员工凭有效证件出入，并自觉测温。学生报到后，非允许不离校，确需外出，需向相关人员请假，并在外出期间做好个人防护。

《指南》强调，高校人员若出现疑似或确诊病例，要及时送往指定医院就诊。封锁确诊、疑似病例活动区域，封闭病例所在楼宇，严禁人员出入，排查密切接触者，做好活动区域、楼宇消毒工作。同时，要引导师生消除恐慌情绪，做好心理疏导和心理健康教育，提升防控意识。

中国医学救援协会会长李宗浩在会上表示，当前疫情防控仍面临挑战，标准《指南》的制定，对高校保护师生健康和社会安全建设有着重要促进作用。“通过标准《指南》的发布，引导高校和教育部门开展疫情常态化防控工作，也是中国医学救援协会“立体救援，规范行标”发展目标的行动落实。”

中国医学救援协会保险分会秘书长尹少清介绍了标准的编制过程、主要内容和推广应用。尹少清指出，《指南》总结了各地高校优秀防控经验，涵盖了高校疫情防控工作中的各个环节、各个流程。此外，《指南》首次将与保险机构建立联防联控写入机制，旨在利用保险的防灾防损及风险管理手段，参与高校社会化治理，为高校常态化疫情防控提供保障支持。

标准起草单位代表——中国人民财产保险股份有限公司责任信用保险部副处长侯建民介绍指出，运用“科技+保险+服务”的模式将充分发挥保险在风险防范方面的作用，助力高校疫情常态化防控有序运行；清华大学保卫处副处长陈涛介绍了清华大学安全信息化系统，并对高校疫情防控提出针对性建议；北方工业大学科技处处长史运涛介绍了疫情期间开展的“防疫用双模隔离室”科研开发项目，并讲解了如何运用“科技+服务”的方式，助力高校做到安全防控、科学防疫。