西安杨森与西安交通大学第一附属医院签订合作备忘录

9月24日，西安杨森于宣布与西安交通大学第一附属医院（以下简称：西安交大一附院）签署合作备忘录，共同探索以患者为中心的互联网医院新模式。双方将在三个领域开展战略合作：聚焦患者全病程管理、强化医联体与地方数字化能力。

“患者对互联网医疗服务需求的不断提升，为我们加强数字化医疗能力和水平提供了契机。同时，医联体建设、边远和贫困地区的医疗健康服务数字化的重要性也与日俱增。”西安交大一附院院长施秉银表示，“我们携手西安杨森打造的互联网医院新模式，将西安交大一附院的医疗专业知识与西安杨森数字化疾病解决方案相结合，充分拓展双方的创新能力，在升级本土数字化医疗服务水平满足患者需求的同时，为更多以前难以享受到高质量医疗资源的患者提供更优质的医疗服务。”

西安杨森总裁安思嘉表示：“此次合作进一步诠释了西安杨森用创新提升中国患者健康水平的承诺。在为患者带来创新的疾病解决方案之外，我们同样致力于提升患者在医疗健康服务方面的可及性和便捷性。”