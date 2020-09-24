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《2020美齿经济白皮书》发布 揭护齿新趋势

2020年09月24日14:29 来源：人民网-人民健康网

9月20日，口腔护理品牌舒客联合新浪微博发布《2020美齿经济白皮书》（以下简称《白皮书》）。

《白皮书》统计数据显示，2019年国民对身体健康的自评分平均为3.76，但对口腔健康度的自评分仅3.27，明显低于身体健康分数，这表明口腔问题在大众中具有普遍性，不容忽视。

《白皮书》还指出，随着大众口腔护理意识提升和在口腔护理上的投入不断加大，“难以启齿”将成为过去。

《白皮书》调研发现，在口腔健康市场，牙齿整齐、美观、美白是消费者对于牙齿健康的主要诉求，美齿项目也由单一的刷牙延展到牙齿矫正、洗牙、牙齿贴面和功能性产品的使用等。

《白皮书》分析认为，“美齿意识”已经成为当下国人口腔护理的关键词，但相对应的是，口腔健康的“颜值经济”消费力还远没有得到完全释放。针对不同的口腔护理诉求，口腔护理品类不断精细化。其中，电动牙刷、牙膏、牙刷、漱口水等热搜热度靠前。

(责编：许晓华、崔元苑)


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