穿不穿文胸与乳癌无关

东南大学附属中大医院乳腺病诊治中心副主任 胡浩霖

很多人认为，内衣穿不对会患乳腺疾病。其实，长期穿尺码不符的内衣，可能压迫乳腺，但是否导致疾病仍然证据不足。美国癌症研究协会官方期刊发表过一项研究称，文胸与乳腺癌发病无关;美国西雅图弗雷德·哈钦森癌症研究中心也有研究证明，文胸大小、新旧、佩戴时长、松紧度、有无钢托或初戴年龄等，与任何一种乳腺癌都没有相关性。

文胸佩戴不当一般不会导致乳腺增生或乳腺癌，激素水平高、精神压力大才是“元凶”。现代生活节奏快，很多女性早出晚归、饮食不规律，也是乳腺增生高发的原因。但需要提醒，文胸佩戴不当，确实会造成一些疾病和不适。如过紧过窄的文胸导致皮肤瘙痒，甚至接触性皮炎。尤其是夏季天气热，出汗后文胸内的衬垫等化纤物质容易与乳头发生摩擦，诱发皮炎，出现瘙痒、红斑、丘疱疹等症状。若文胸带过紧、过细，可压迫颈部肌肉、血管、神经，使其受累，可能诱发颈椎病，产生上肢麻木、颈部酸痛、头晕、恶心等症状。

文胸的主要作用是支撑和保护乳房，一定要以合体、舒适为原则。钢圈内衣帮助美化胸型，但也带来许多烦恼。钢圈对乳房摩擦、挤捏时，会引起皮肤红肿和乳腺痛，少数女性对镍和其他金属有过敏反应，穿着钢圈外露的胸罩可能引发接触性皮炎。所以，青春期少女、孕妇等特殊人群不宜穿带钢圈文胸。

不同年龄段，选择文胸也不同。青春期刚发育的少女建议选择宽松舒适的;胸部丰满者，最好选择3/4、4/4罩杯，且宽肩带、有钢托的文胸;准妈妈应根据自身乳房变化，随时更换不同尺寸的文胸，选用吸汗、透气的材料;哺乳期，应选择前扣型，便于穿着及哺乳。此外，戴文胸的时间最好不要超过8个小时，下班回家后要解下，尤其是晚上睡觉时一定不要戴，以保证淋巴液的正常流动。