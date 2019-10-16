推动诊疗提高生存率 他们都为乳癌诊治而忙碌

“相较于欧美，中国乳腺癌患者诊断时年龄较轻，病期较晚，但在2000～2014年间，中国乳腺癌患者5年生存率逐步提高，从75.9%上升至83.2%，某些地区甚至达到91.8%，这都得益于我国乳腺癌早期发现和综合治疗水平的提高。”解放军第307医院乳腺肿瘤科主任江泽飞在近日召开的粉红十月媒体座谈会上如是说。

解放军第307医院乳腺肿瘤科主任 江泽飞

对于中国乳腺癌患者5年生存率的提高，江泽飞表示，这都离不开业内专家委员们的共同努力。CSCO BC专家委员会自成立以来，致力于学术交流、推广临床指南、推进临床规范化进程，临床研究、大数据库建设和人工智能系统开发应用等方面的工作。2017年推出《CSCO乳腺癌诊疗指南》，通过解读研究数据、讨论病例、义诊等活动，普及医生在乳腺癌诊治过程中的规范化。

CSCO BC平台还开展乳腺癌内分泌领域的药物临床研究。至2019年9月，CSCO BC收集国内十三家单位，共五万四千余例乳腺癌诊疗数据进行研究，其研究结果已先后在各种学术会议中报告或发表。

同时，CSCO BC还研发中国临床肿瘤人工智能辅助决策系统（CSCO AI），2019年4月在北京全球发布，用于乳腺癌临床治疗决策，并相继举办CSCO智能医生培训，开始临床推广应用。

解放军第307医院乳腺肿瘤科副主任 王涛

解放军第307医院乳腺肿瘤科副主任王涛在交流中谈到，改革开放40年也是乳腺癌诊治发展的40年，从5万多病例中发现我国乳癌发展的几个特征，一是发病年轻化，中国乳腺癌发病年龄偏年轻，比西方要早十年，HER2阳性患者比例低于西方；二在取得的进步上，我国保乳术前哨淋巴结活检术比例在上升，新辅助治疗比例也在上升；三是药物治疗进步上体现了分类治疗原则，即新辅助治疗中，蒽环类药物在下降，辅助治疗中紫杉类药物治疗在上升；四是在内分泌治疗方面，绝经前患者药物性OFS在增加。

北京同仁医院乳腺中心主治医师 王宇

北京同仁医院乳腺中心主治医师王宇在交流中表示，目前我国乳腺癌的早期筛查在技术上已与国际水平相当，但是大众早期筛查意识还很低，未来还需加强这方面的宣教工作。