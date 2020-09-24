你家中藏着5种“过敏原”！学6招还你一个“脱敏”的家

对于过敏性鼻炎患者来说，家居环境藏匿着许多“恼人”的过敏原，当他们吸入这些细小的颗粒物后，会产生一系列的过敏反应。

如何避开过敏原，从源头上减少过敏情况的发生？

受访专家：

北京清华长庚医院呼吸内科副主任医师 郭军

江苏省人民医院呼吸与危重症医学科主任医师 殷凯生

你有没有过敏性鼻炎

过敏性鼻炎，也称变应性鼻炎，持续时间长、反复发作，有鼻痒、阵发性或连续性打喷嚏、流鼻涕不止、早晚加重等典型症状，还可能伴随眼痒、上腭痒。症状与感冒很相似，可在一天内多次发作，不发作时完全正常。

数据显示，在所有的呼吸道过敏性疾病中，过敏性鼻炎发病率极高，全球患病人数超过了5亿人次。我国过敏性鼻炎的患病率为10%~24%，过敏性鼻炎患者数已高达1.5亿人。

在医学上，过敏性鼻炎定义为：特应性个体（过敏体质的人）接触变应原后，主要由免疫球蛋白（IgE）介导的鼻黏膜非感染性慢性炎性疾病。

也就是说，只有过敏体质的人接触过敏原才会发病，避开过敏原或改善体质，可达到控制甚至治愈效果。

家中可能存在的过敏原

想要避开过敏原不与之接触，首先要找到家中可能藏匿的过敏原。

尘螨、真菌

尘螨、真菌是家居环境中极易滋生的“过敏原”，主要滋生在卧具和棉毛衣物中，如床褥、枕头及不常洗的衣服中。尘螨直径在100~300微米之间，其排泄物颗粒直径在10~40微米之间中。

真菌在自然界分布广且生存能力较强，其菌丝、孢子均可致过敏，主要存在于土壤和腐败的有机物中，室内高温、阴暗潮湿均利于其生长。

宠物毛屑

许多人都会在家养宠物，但其实猫、狗及其他家居宠物均是家中的过敏原。

猫弹跳性极佳，上蹿下跳，但凡其到达之处皆有可能是过敏原散播之处。而宠物在脱毛、换毛时，其毛屑也是强力过敏原。

毛屑从宠物身上脱落后，便会进入空气进行传播，或者堆积在室内家具和地毯上，甚至会飘到床单上引发过敏性鼻炎。

花粉

花粉最初是通过空气传播而来，但大多可在地板上和家具下方被找到。花粉直径一般在30~50微米左右，在空气中飘散时，极易被人吸进呼吸道。花粉含有的丰富蛋白质，是产生过敏的主要致病原。

甲醛、二手烟

甲醛和二手烟是影响室内环境污染的重要因素。

甲醛无处不在，存在于家具、地毯、鞋类、衣服、油漆涂料、化妆品、防腐剂这些和生活密切相关的物品里面。吸入过多甲醛，会增加患白血病的风险，其刺激性味道也是一些气道疾病如哮喘、慢性支气管炎急性加重的因素之一。

二手烟中的焦油、尼古丁等有害物会附着在衣服、家具、窗帘、墙壁、床铺等物体表面，几天、几周甚至数月才消失。家人经常接触二手烟，会增加哮喘、肺炎等呼吸道疾病及心血管疾病的风险。

霉菌

霉菌主要生存于室外，在开门、开窗时，霉菌孢子容易进入室内。霉菌只要生长条件适宜，存活时间就会很长。

潮湿的木板、木头或纤维上，以及发霉变质的食物中都存在霉菌，其生命力非常强，含有霉菌孢子的室内尘土如被对霉菌过敏的患者吸入气道内，可引起过敏症状。

做好6点，让过敏原无处藏身

为了远离几种常见的过敏原，应该注意以下几点。

定期清洗易滋生尘螨物品

建议尽量用棉织品代替毛绒、羽绒等制品；及时清洁或扔掉家中所有可能滋生尘螨的废旧物品；家中不铺地毯；有孩子的家庭应经常清洁毛绒玩具，建议冷冻24小时后再以冷水冲洗；布艺窗帘可换成百叶窗；定期清洗、暴晒床上用品。

花草和宠物谨慎养

如果对花粉和动物毛屑有很严重的过敏反应，就不要养花和带毛宠物。如果只是偶尔有轻微的过敏反应，则要学会宠物和花草正确的清洁、打理方式。

保持厨房清洁

温暖、食物丰富、缝隙角落多的厨房很容易滋生霉菌。

要注意将食物分门别类存放：冰箱里的食物须及时清理、粮食干货等放入密闭的食物储存盒中；厨房垃圾不要堆积，及时扔掉。

杜绝扬尘

衣物、书籍等尽量放在有门的柜子中，避免落灰；床下积攒的灰尘，要用吸尘器处理；晒完的被子不要用手拍打；长期闲置的空调，使用前将滤网、叶片等进行清洗；打扫卫生尽可能选择湿抹布、吸尘器。

避免特殊味道刺激

驱蚊少用蚊香等味道刺鼻的产品，多用无味的电蚊香；油漆、黏合剂等含有有害化学物质，刚装修好的房间，需通风半年以上才能住人；尽量避免选择味道过大的香水。

保持室内干燥、通风

潮湿的空气对肺部健康不利，在北方要谨慎使用加湿器，室内湿度不能太大，在南方要注意除湿，湿度最好保持在25%~50%。天气好时多开窗通风，不仅能有效降低室内相对湿度，还能避免滋生尘螨、细菌。