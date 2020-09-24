你家这些「日用品」都该换新了！专家总结一份“断舍离清单”

家中经常“断舍离”，才能让生活更优质，身体更健康。

受访专家：

东南大学附属中大医院全科医学中心副主任医师 于艳秋

贴身衣物

大部分的外衣，穿几年都没有问题。但贴身衣物紧密接触皮肤，不注意卫生很容易影响健康。贴身衣物应经常清洗，定期更换。

内裤，3~6个月一换

内裤每天都要和私密部位接触，免不了沾染尿液、粪便、汗液、经血及其他生殖道分泌物、皮脂。

这些人体产物携带多种细菌，如大肠杆菌、粪肠球菌，外阴局部寄生的各种病菌及其代谢物，会带来异味、炎症。

此外，在晾晒内裤的过程中，漂浮在空气中的尘螨也会落在上面。

内裤一定要每天清洗，必要时定期用沸水煮开消毒。常穿的内裤，短则三个月、长则半年，最好就淘汰一批。

另外，若内裤出现变形、变硬、破洞，或有无法洗净的污渍时，也一定要扔掉换新的。

文胸，3~6个月一换

很多女性买到好看、舒适的文胸，往往用了一两年也不舍得扔。其实，文胸的寿命没有那么长，经常穿的话一般只有3~6个月。

如果超长时间使用，文胸面料的弹性会下降，开始变形，肩带也会松懈，承托、保护乳房的作用大打折扣。

文胸，穿两三天洗一次即可，频繁清洗会使其变形，影响使用寿命。

在清洗时，注意不要一股脑扔进洗衣机里或用力拧，应用温水加入中性洗衣液浸泡15分钟，然后用手轻揉、轻搓，再脱水、晾晒。

袜子，3个月一换

如果袜子出现失去弹性、脚后跟变薄和穿着不适这三种情况，就该淘汰了。即使没有损坏，累计穿着3个月后也应及时更换。

长期穿着的袜子上面会滋生一些细菌，仅靠普通洗涤是没有办法完全去除的。一双袜子不要连续穿着超过3天，最好每天清洗，这样不但避免脚部疾病，还有助于延长袜子的寿命。

厨房用品

厨房是烹制美食的地方，但每次做完饭，若清洁不到位，或者用具不定时更换，很可能会埋下健康隐患。而且很多物品直接接触入嘴食物，更要注意常洗常换。

砧板，1~2年一换

虽然每次使用砧板后都会洗干净，但这并不能防止它发霉，尤其是在南方潮湿的梅雨季节。

除了霉菌，砧板上的细菌数量也让人瞠目结舌。统计数据表明，砧板在使用三个月以后，藏匿的粪肠球菌是马桶盖上的200倍。

另外，由于砧板用久了会产生许多划痕，缝隙中滋生的细菌很难用洗洁精清洗干净。因此，砧板使用1~2年左右就该更换，发霉时必须换。

洗碗布，1~3个月一换

洗碗布、海绵每天接触洗洁精，很多人都会认为它们不脏，其实不然。

洗碗布缝隙、孔洞多，很容易残留饭菜渣等脏东西，长时间处于潮湿环境，是细菌求之不得的“好住所”。研究发现，20%的洗碗布内都隐藏着如大肠杆菌、沙门氏菌等致病菌。

建议1~3个月更换一次，最好每天杀菌消毒以延长使用时间，还可用水煮、微波炉加热、消毒水浸泡等方式。

筷子，3~6个月一换

俗话说“病从口入”，除了要注意食物本身，还需注意餐具的卫生问题，尤其是木筷和竹筷。

筷子在反复使用过程中会出现磨损，在磨损的孔隙中，极易产生黄曲霉素（一种强致癌物，会对人的肝脏造成不可逆损伤）。当筷子变色、出现黑点，也意味着有大量的黄曲霉素生成，且一般清洗不掉。

每天使用的竹筷和木筷，最好3~6个月更换一次。

床上用品

人一天中近1/3左右的时间在睡眠中度过，一生中要在床上待几十年。

在床上躺着时，皮肤上的皮屑、油脂、汗液及空气中的粉尘都会积累残留，滋生细菌。床上用品不干净，直接影响我们的身体健康。

枕头，换新周期取决于材质

枕头上的尘螨、真菌、细菌等各种过敏原，可能会诱发皮肤过敏瘙痒、哮喘、鼻炎，甚至肺部过敏、感染疾病

建议定期清洗枕套，尤其是高温炎热的天气时，可适当增加清洗床单、被罩和枕巾的次数。

不同材质的枕芯，更换时间也有差异：

乳胶材质的枕头使用寿命较长，在3~4年左右；

聚酯纤维的枕头使用寿命较短，半年就要换；

棉、丝材质的枕头，最好1~3年一换。

床垫，5~10年一换

质量再好的床垫，时间长了都会出现问题。

床垫经过长时间的压迫、磨损，其支撑力会下降，这不但会降低人的睡眠质量，颈椎、脊柱也将受到影响；床垫上会落下许多无法清洗干净的污渍，也可能影响身体健康。

一般床垫最好5~10年一换，如果出现凹陷变形、发霉、各处软硬差别大，应立刻换新。

洗浴用品

卫生间环境潮湿，且马桶冲水容易飞溅到空气中，是细菌繁殖的“大户”。所以，卫生间里的常用物品也要常清洗、更换。

毛巾，3~6个月一换

有调查显示，多数毛巾含有病原微生物，如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。

大多时间，毛巾使用后都是潮湿的，放在卫生间，有利于细菌、真菌等附着。长期不更换毛巾，会增加痤疮、真菌感染和皮疹等的风险。

每个人使用毛巾的频率和方法不同，因此更换时间也因人而异，一般建议每3~6个月换条新毛巾。平时在晴天应多晾晒，保持毛巾干爽。

牙刷，3个月一换

牙刷，3个月一换。刷牙时，牙齿、牙龈、舌头和食物残渣上的一些细菌和真菌会粘在牙刷上，并在潮湿的刷头上生长、繁殖，且很难清洗干净。

牙刷用得时间久了，不仅可能引起牙龈疾病，还会伤害消化系统。

建议每3~4个月更换一次牙刷，儿童牙刷应更换得更频繁。如果牙刷的刷毛出现磨损，最好提前更换。

沐浴球，3个月一换

虽然从外面很难看出来沐浴球有多脏，但它本身就是一个多孔、多褶皱的组织，容易藏污纳垢。

一个沐浴球上通常隐藏着72亿个细菌，除了真菌之外，还有在浴室中沾染的多种菌群，人体身上的死皮、污垢、细菌也会聚集到上面。

最好每1~2周彻底清洗一次，每3个月换新的。▲