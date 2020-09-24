热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

你家这些「日用品」都该换新了！专家总结一份“断舍离清单”

于艳秋

2020年09月24日10:11 来源：人民网-生命时报

　　家中经常“断舍离”，才能让生活更优质，身体更健康。

　　受访专家：

　　东南大学附属中大医院全科医学中心副主任医师 于艳秋

　　贴身衣物

　　大部分的外衣，穿几年都没有问题。但贴身衣物紧密接触皮肤，不注意卫生很容易影响健康。贴身衣物应经常清洗，定期更换。

　　内裤，3~6个月一换

　　内裤每天都要和私密部位接触，免不了沾染尿液、粪便、汗液、经血及其他生殖道分泌物、皮脂。

　　这些人体产物携带多种细菌，如大肠杆菌、粪肠球菌，外阴局部寄生的各种病菌及其代谢物，会带来异味、炎症。

　　此外，在晾晒内裤的过程中，漂浮在空气中的尘螨也会落在上面。

　　内裤一定要每天清洗，必要时定期用沸水煮开消毒。常穿的内裤，短则三个月、长则半年，最好就淘汰一批。

　　另外，若内裤出现变形、变硬、破洞，或有无法洗净的污渍时，也一定要扔掉换新的。

　　文胸，3~6个月一换

　　很多女性买到好看、舒适的文胸，往往用了一两年也不舍得扔。其实，文胸的寿命没有那么长，经常穿的话一般只有3~6个月。

　　如果超长时间使用，文胸面料的弹性会下降，开始变形，肩带也会松懈，承托、保护乳房的作用大打折扣。

　　文胸，穿两三天洗一次即可，频繁清洗会使其变形，影响使用寿命。

　　在清洗时，注意不要一股脑扔进洗衣机里或用力拧，应用温水加入中性洗衣液浸泡15分钟，然后用手轻揉、轻搓，再脱水、晾晒。

　　袜子，3个月一换

　　如果袜子出现失去弹性、脚后跟变薄和穿着不适这三种情况，就该淘汰了。即使没有损坏，累计穿着3个月后也应及时更换。

　　长期穿着的袜子上面会滋生一些细菌，仅靠普通洗涤是没有办法完全去除的。一双袜子不要连续穿着超过3天，最好每天清洗，这样不但避免脚部疾病，还有助于延长袜子的寿命。

　　厨房用品

　　厨房是烹制美食的地方，但每次做完饭，若清洁不到位，或者用具不定时更换，很可能会埋下健康隐患。而且很多物品直接接触入嘴食物，更要注意常洗常换。

　　砧板，1~2年一换

　　虽然每次使用砧板后都会洗干净，但这并不能防止它发霉，尤其是在南方潮湿的梅雨季节。

　　除了霉菌，砧板上的细菌数量也让人瞠目结舌。统计数据表明，砧板在使用三个月以后，藏匿的粪肠球菌是马桶盖上的200倍。

　　另外，由于砧板用久了会产生许多划痕，缝隙中滋生的细菌很难用洗洁精清洗干净。因此，砧板使用1~2年左右就该更换，发霉时必须换。

　　洗碗布，1~3个月一换

　　洗碗布、海绵每天接触洗洁精，很多人都会认为它们不脏，其实不然。

　　洗碗布缝隙、孔洞多，很容易残留饭菜渣等脏东西，长时间处于潮湿环境，是细菌求之不得的“好住所”。研究发现，20%的洗碗布内都隐藏着如大肠杆菌、沙门氏菌等致病菌。

　　建议1~3个月更换一次，最好每天杀菌消毒以延长使用时间，还可用水煮、微波炉加热、消毒水浸泡等方式。

　　筷子，3~6个月一换

　　俗话说“病从口入”，除了要注意食物本身，还需注意餐具的卫生问题，尤其是木筷和竹筷。

　　筷子在反复使用过程中会出现磨损，在磨损的孔隙中，极易产生黄曲霉素（一种强致癌物，会对人的肝脏造成不可逆损伤）。当筷子变色、出现黑点，也意味着有大量的黄曲霉素生成，且一般清洗不掉。

　　每天使用的竹筷和木筷，最好3~6个月更换一次。

　　床上用品

　　人一天中近1/3左右的时间在睡眠中度过，一生中要在床上待几十年。

　　在床上躺着时，皮肤上的皮屑、油脂、汗液及空气中的粉尘都会积累残留，滋生细菌。床上用品不干净，直接影响我们的身体健康。

　　枕头，换新周期取决于材质

　　枕头上的尘螨、真菌、细菌等各种过敏原，可能会诱发皮肤过敏瘙痒、哮喘、鼻炎，甚至肺部过敏、感染疾病

　　建议定期清洗枕套，尤其是高温炎热的天气时，可适当增加清洗床单、被罩和枕巾的次数。

　　不同材质的枕芯，更换时间也有差异：

　　乳胶材质的枕头使用寿命较长，在3~4年左右；

　　聚酯纤维的枕头使用寿命较短，半年就要换；

　　棉、丝材质的枕头，最好1~3年一换。

　　床垫，5~10年一换

　　质量再好的床垫，时间长了都会出现问题。

　　床垫经过长时间的压迫、磨损，其支撑力会下降，这不但会降低人的睡眠质量，颈椎、脊柱也将受到影响；床垫上会落下许多无法清洗干净的污渍，也可能影响身体健康。

　　一般床垫最好5~10年一换，如果出现凹陷变形、发霉、各处软硬差别大，应立刻换新。

　　洗浴用品

　　卫生间环境潮湿，且马桶冲水容易飞溅到空气中，是细菌繁殖的“大户”。所以，卫生间里的常用物品也要常清洗、更换。

　　毛巾，3~6个月一换

　　有调查显示，多数毛巾含有病原微生物，如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。

　　大多时间，毛巾使用后都是潮湿的，放在卫生间，有利于细菌、真菌等附着。长期不更换毛巾，会增加痤疮、真菌感染和皮疹等的风险。

　　每个人使用毛巾的频率和方法不同，因此更换时间也因人而异，一般建议每3~6个月换条新毛巾。平时在晴天应多晾晒，保持毛巾干爽。

　　牙刷，3个月一换

　　牙刷，3个月一换。刷牙时，牙齿、牙龈、舌头和食物残渣上的一些细菌和真菌会粘在牙刷上，并在潮湿的刷头上生长、繁殖，且很难清洗干净。

　　牙刷用得时间久了，不仅可能引起牙龈疾病，还会伤害消化系统。

　　建议每3~4个月更换一次牙刷，儿童牙刷应更换得更频繁。如果牙刷的刷毛出现磨损，最好提前更换。

　　沐浴球，3个月一换

　　虽然从外面很难看出来沐浴球有多脏，但它本身就是一个多孔、多褶皱的组织，容易藏污纳垢。

　　一个沐浴球上通常隐藏着72亿个细菌，除了真菌之外，还有在浴室中沾染的多种菌群，人体身上的死皮、污垢、细菌也会聚集到上面。

　　最好每1~2周彻底清洗一次，每3个月换新的。▲

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn