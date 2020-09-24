你会刷牙吗？刷牙，这种方式最好！

可乐、雪碧、七喜、美年达、芬达等碳酸饮料，因为富含二氧化碳，喝起来口感好，比喝白开水、纯净水带劲，还能提神，所以备受年轻人的喜爱。甚至部分年轻人把碳酸饮料当成了日常水分的主要来源。

这么做对牙齿带来了巨大的危害！据付国祥透露：“我们在日常接诊的过程中，遇到很多碳酸饮料喝太多，导致牙本质受损的病例。”

在众多病例当中，去年接诊的一位急诊病人让付国祥印象深刻：“去年我接诊了一位24岁的急诊病人张迪（化名），他是一个酷爱喝碳酸饮料的小伙子。他告诉我，从工作开始，每天都不喝开水和纯净水，基本只喝碳酸饮料，结果牙齿严重腐蚀。特别是上面的四颗门牙，牙本质已经严重受损，中间部分都变黑了。”

如此严重的牙齿损伤，治疗费用自然不低。付国祥告诉记者：“我们对张迪的牙齿进行了补牙，有4颗比较严重的地方，做了修复治疗，整个治疗花了近1万元。通过这个惨痛的病例，我希望大家引以为戒，不能把碳酸饮料当水喝。”

喝饮料应该这么做

喝碳酸饮料为什么会损伤牙齿？付国祥介绍：“有关蛀牙发生机理的研究实验已经证实，牙釉质在酸的作用下发生溶解，并导致钙离子游离出来的前提条件是pH值低于4.5～5.5。碳酸饮料含有碳酸、磷酸和柠檬酸，其中磷酸和柠檬酸PH值为2-3，所以它们会导致牙齿酸蚀症。加上饮料中富含糖分，糖被致龋菌发酵后产生的酸性物质，会产生蛀牙，因此常饮碳酸饮料会危害牙齿。”

碳酸饮料确实美味，特别是炎热的夏天，来一杯加冰的可乐，简直是一种享受。怎样才能既享受美味又不损伤牙齿呢？付国祥有四条建议：“首先碳酸饮料不能作为主要饮用水，牙齿长期被酸和糖包围，很容易产生蛀牙；其次喝碳酸饮料的时候，最好使用吸管，减少牙齿和饮料的直接接触，控制好饮用的时间和频率；第三就是喝碳酸饮料的同时，最好喝一口饮料吃一口饭菜，多吃纤维成分较多的食物，如玉米、大麦、菠菜、

南瓜、白菜等，这些食物可以帮助牙齿清除碳酸饮料的成分，如果是单独喝碳酸饮料，建议喝完之后漱口；第四就是经常喝碳酸饮料、吃甜食的市民，早晚刷牙必须坚持，最好定期到医院口腔科检查牙齿，牙齿的问题早发现早解决，不要像张迪那样牙齿受损才进医院，要多花钱不说，还自己受苦。”

刷牙也有小窍门

每个人每天都要早晚刷牙，在刷牙过程中有哪些注意事项？没想到，不问不知道，一问吓一跳，刷牙真的还有很多鲜为人知的小窍门。

窍门一：刷牙最好用含氟牙膏

最近几年，因为媒体对氟斑牙的报道，不少人都减少甚至放弃了含氟牙膏的使用，实际上这是一种矫枉过正的行为。付国祥表示：“预防龋齿最有效的办法还是用含氟牙膏刷牙。需要注意的是小孩使用不能过量，3岁以下的小孩，每次刷牙含氟牙膏只能用米粒大一点。还有就是含氟牙膏刷牙时泡沫要吐出来，小孩如果不会吐泡沫，就只能放弃含氟牙膏。”

窍门二：吃了甜食不能立即刷牙

某些对牙齿管理比较重视的市民，会在小朋友吃了冰淇淋、糖果等甜食后，马上刷牙对牙齿保护，实际上这么做是不正确的。付国祥透露：“人的唾液是酸性的，吃了甜食，唾液大量分泌，立即刷牙可能会对牙齿有不利影响。建议是半小时后才刷牙，第一时间可以先漱口。”

窍门三：刷牙应用巴氏刷牙法

大部分的市民，刷牙的方式都是牙刷沾上牙膏之后，用物理方式上下、左右来回刷，结果有时候力量过大，导致牙龈出血等问题。

其实这样的问题可以避免，付国祥建议每个市民都学习使用巴氏刷牙法：“巴氏刷牙法又被称为水平颤动法，顾名思义就是用水平颤动的方式清洁牙齿。这种刷牙方法建议选择软毛牙刷，将牙刷与牙长轴呈45°角指向根尖方向（上颌牙向上，下颌牙向下）。按牙龈-牙交界区，使刷毛一部分进入龈沟，一部分铺于龈缘上，并尽可能伸入邻间隙内，用轻柔的压力，使刷毛在原位作前后方向短距离的水平颤动4~5次。颤动时牙刷移动仅约1mm，每次刷2～3个牙。每次刷牙时间不少于1分钟，以2-3分钟为宜。看不懂我说的话没有关系，可以在网上搜索巴氏刷牙法的视频进行学习。”

昨日是第32个“全国爱牙日”，今年的主题是“口腔健康 全身健康”。

为了了解有关牙齿保护方面的健康知识，记者前往市急救医疗中心，采访了口腔科主任付国祥，并请他结合真实的病例，进行相关知识的科普。（记者 赵映骥）