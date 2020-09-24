惊！糖尿病瞄上年轻人

■ 本报记者 马珂

提到糖尿病，你的第一印象是什么？少吃糖？注射胰岛素？老年人才会得的病？

近日，号称“全中国最好经纪人”的杨天真为治疗糖尿病而进行切胃手术，她今年仅35岁；电竞传奇人物Uzi在事业巅峰期退役，只因糖尿病严重到无法继续支撑职业生涯，他今年才23岁……

据悉，2020年我国20-30岁人群的糖尿病患病率已达1996年的4倍之多，全国糖尿病患者总人数约1.21亿，占全球总患者数的1/4！别再天真地以为糖尿病只是老年病，年纪轻轻的你，同样是糖尿病高危人群！

糖尿病“年轻化”发现和治疗率不及40%

在杨天真发布消息表示即将为了控制血糖而进行切胃手术后，百度搜索中，最醒目的位置是一条来自新浪娱乐的消息，标题是：“为根治糖尿病切胃，杨天真：控制饮食确实做不到”。

这某种程度上也是中国糖尿病防治的现状：作为世界上糖尿病患者数量最多的国家，发病群体正日益年轻化，但普通公众对这一疾病的认知，仍少之又少。糖尿病无法根治，只能以控制血糖的方式延缓并发症的发生。在中国，每年有约83.4万人死于糖尿病引发的各类并发症，比排名恶性肿瘤死亡率第一位的肺癌，多了整整20万。

海南省人民医院内分泌科主任陈开宁称，近几年来，在我们身边，糖尿病的发病率逐年上升，患病群体越来越趋于年轻化，这与人们不良的日常饮食和休息习惯有关。而对于一些糖尿病患者来讲，他们主要依靠药物控制，但没有注意日常饮食，也很容易导致血糖飙升，甚至会诱发并发症。

患病率高，知晓率低，治疗率低，是中国糖尿病的现状。据流行病学调查资料显示，中国超60%的患者不知道自己患有糖尿病。

陈开宁介绍，根据2017年《中国糖尿病防治指南》，我国糖尿病发病率为10.9%，按照18岁以上成人约占全省总人口70%计算，我省糖尿病患病人群约为70万左右，但临床上发现及治疗率不及40%。

“好多患者是做流调或义诊时查出来的，确诊前，本人根本没有糖尿病检查的意识。”陈开宁说，省人民医院内分泌科门诊每年糖尿病就诊人数约为3.5万人。

早期症状不明显 三种迹象要小心

“在患病早期，部分患者病情轻、早期症状不明显，没有不适感，成为很多人无法发现糖尿病，或者发现了也不去重视的原因。”陈开宁说，还有患者会相信各种偏方，最终在血糖控制上走了弯路，甚至出现了严重的急性并发症。

陈开宁表示，目前我省糖尿病治疗力量主要分布在海口、三亚、琼海、儋州等地的大医院，其他县域级医院、基层医院有内分泌科的并不多，因此也导致糖尿病在基层医院难以发现，治疗能力也有限。

“糖尿病人需要终身管理、终身治疗，吃药一定要规范，靠药物控制病情的同时也要控制饮食、坚持运动。”陈开宁称，身体若有三种迹象，小心是糖尿病来了！

夜间小便次数增多：

当体内的血糖急速飙升时，不但会影响到身体的各项器官的代谢和排毒，也会使尿液的生成排出量增加，从而造成小便增多的问题。特别是在晚上睡觉的时候，突然出现夜间小便次数增多的现象，除了饮水过多之外，很可能是血糖急促飙升的影响。

视物模糊：

糖尿病不但会影响到身体抵抗力和免疫力，而且会导致神经末梢受到损害，因而就会促使视网膜发生退化，出现视力下降的问题。所以生活中如果在一段时间之内视力突然下降，感觉到看东西比较模糊，多半是糖尿病到来了，应及时检查自己的血糖水平。

手脚麻木：

当体内血糖升高时，会影响到血液循环，导致四肢的神经末梢受到损害，出现供给不足的现象，因而也会导致手脚麻木，甚至是发痛的现象。所以在夜间睡觉的时候，经常出现手脚不稳或者是发麻发痛的现象，可能是体内血糖升高的影响，应到医院就诊检查。

确诊早期糖尿病 通过四点来管理

所有糖尿病的治疗，最终的目的都是为了控制血糖，并延缓并发症的发生。陈开宁举例，如果一个人的寿命是80岁，他在60岁发病，意味着要管理血糖20年，但如果是20岁发病，血糖管理的时间就是60年，这不仅需要一个人更强的意志力，并发症的发生风险也会更高。

确诊为糖尿病说明血糖已经升高，存在胰岛功能下降，胰岛素分泌不足的情况。通过正确的控制方式，肥胖的2型糖尿病胰岛细胞功能可以逆转，这类人仅通过控制饮食及加强运动即可控制血糖，或许可以将糖尿病带来的伤害减轻，否则早期的糖尿病持续发展，到了严重的糖尿病阶段就可能出现各种慢性并发症，对家庭和社会造成严重影响。因此在早期就发现的疾病不可掉以轻心，及时治疗很关键，稳定控制血糖，重要的组织、器官才不会受累明显。

首先，配合治疗。诊断糖尿病后，通过控制饮食、加强运动、合理使用降糖药物可以发挥良好的控制血糖效果。同时要加强对糖尿病相关知识学习，并在治疗过程中监测血糖，不要因为怕用药耽误了病情。

其次，正确管理身材。肥胖是多种代谢性疾病的根源，包括糖尿病。大部分肥胖的人都容易出现胰岛素作用能力下降，体内也会产生大量对健康不利的炎症因子，无论是对血压还是血糖波动都会带来不利影响。

第三，合理运动。要改善糖尿病的血糖及其他代谢异常，运动量充足很关键。通过锻炼，把体重控制在合理范围则可以改善身体的机能，调节代谢，持之以恒则能改善胰岛功能。

第四，学会合理膳食。必须明确告诉大家，糖尿病病人与普通人一样，任何食物都可以食用，包括糖。只不过在食用量及合理搭配方面，糖尿病病人必须根据自己的身高、体重、劳动强度来精确确定每日所需要的热量，合理的搭配食物，而且食物尽可能多样。其次，进餐顺序对血糖也有影响。我们中国人吃饭时，习惯先吃米饭，之后吃菜吃肉，其实这种饮食习惯会很快升高血糖。国外研究发现，先进食蔬菜肉类后进食碳水化合物有利于控制体重。

据国际糖尿病联盟数据显示，2019年中国糖尿病患者数约为1.164亿人，65岁以上糖尿病患者达3550万，均为全球第一。据BMJ杂志，2020年中国糖尿病患病人数将达到1.298亿，18岁及以上成人糖尿病患病率将高达12.8%。