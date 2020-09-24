河南增加老年护理服务供给

日前，河南省卫生健康委印发《河南省加快发展老年护理服务和开展老年护理需求评估和规范服务工作实施方案》，提出要逐步增加医疗机构老年护理服务供给，丰富老年护理服务模式，规范开展老年护理需求评估和服务工作。

在增加服务供给方面，《方案》要求逐步增加提供老年护理服务的医疗机构和床位数量，鼓励有条件的基层医疗卫生机构根据需要设置和增加老年护理服务床位。其中，三级医院主要为急危重症和疑难复杂疾病老年患者提供专科护理服务，公立三级医院要承担辖区内老年护理技术支持、人才培训等任务，鼓励社会力量举办的三级医院积极参与，护理院、康复医院、护理中心、康复医疗中心等医疗护理机构要为诊断明确、病情稳定的老年患者提供护理服务，基层医疗卫生机构要积极为有需求的老年患者特别是失能老年患者提供护理服务。

《方案》提出，各级各类医疗机构有计划分层次对护士开展针对性培训，重点加强对二级医院、护理院、护理中心、康复医院、康复医疗中心及社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构护士的培训，提升老年护理专业技术水平，特别是为失能老年人提供护理服务的能力。医疗机构还要积极丰富创新多层次差异化的老年护理服务模式，为老年住院患者提供全面全程的责任制整体护理服务；鼓励有条件的医疗机构为老年患者提供延续性护理服务；支持基层医疗卫生机构为失能或者高龄老人提供日间护理、居家护理、家庭病床等服务；鼓励各地和医疗机构探索开展“互联网+护理服务”新兴业态。此外，提供老年护理服务的医疗护理机构，对需要护理服务的60周岁以上老年人每半年开展一次老年患者服务需求评估。（记者李季）